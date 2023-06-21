İzlanda, Balina Avını Geçici Olarak Durdurdu

İzlanda Gıda, Balıkçılık ve Tarım Bakanı Svandis Svavarsdottir, hayvan refahı raporları doğrultusunda her yıl yapılan balina avını geçici olarak durdurduğunu duyurdu. İzlandalı bakan, alınan kararla ilgili avlanan balinaların ölmelerinin uzun sürmesine dikkat çekti.

İzlanda Gıda, Balıkçılık ve Tarım Bakanı Svandis Svavarsdottir, dün yaptığı açıklamada hayvan refahını hedefleyen raporlarda balinaların öldürülmesinin çok uzun sürmesinin, hükümetin Hayvan Refahı Yasası ile uyumlu olmadığını ifade etti. Bu ve buna benzer rapor sonuçları ışığında avlanmanın Hayvan Refahı Yasası'na uygun yapılmasının araştırılması için bu seneki balina avının ertelendiğini açıklayan İzlandalı bakan, "Hayvan refahı yasasının şartları bence kaçınılmaz, eğer hükümet ve lisans sahipleri refah gerekliliklerini garanti edemezse, bu faaliyetin bir geleceği yok" dedi.