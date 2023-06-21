İzlanda, Balina Avını Geçici Olarak Durdurdu
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İzlanda Gıda, Balıkçılık ve Tarım Bakanı Svandis Svavarsdottir, hayvan refahı raporları doğrultusunda her yıl yapılan balina avını geçici olarak durdurduğunu duyurdu. İzlandalı bakan, alınan kararla ilgili avlanan balinaların ölmelerinin uzun sürmesine dikkat çekti.
İzlanda Gıda, Balıkçılık ve Tarım Bakanı Svandis Svavarsdottir, dün yaptığı açıklamada hayvan refahını hedefleyen raporlarda balinaların öldürülmesinin çok uzun sürmesinin, hükümetin Hayvan Refahı Yasası ile uyumlu olmadığını ifade etti. Bu ve buna benzer rapor sonuçları ışığında avlanmanın Hayvan Refahı Yasası'na uygun yapılmasının araştırılması için bu seneki balina avının ertelendiğini açıklayan İzlandalı bakan, "Hayvan refahı yasasının şartları bence kaçınılmaz, eğer hükümet ve lisans sahipleri refah gerekliliklerini garanti edemezse, bu faaliyetin bir geleceği yok" dedi.Bakanlık gelecek günlerde Hayvan Refahı Yasası ve Balina Avcılığı Yasası'na dayalı olarak avlanmaya daha fazla kısıtlama getirilmesi için olası iyileştirmeleri ve yasal koşulları inceleyecek ve bu amaçla uzmanların ve ruhsat sahibi avcıların görüşüne başvuracak.ZIPKININ UCUNDAKİ EL BOMBASI BALİNANIN İÇİNDE PATLIYORBalina avcılığın yasaklanması için çalışan sivil toplum kuruluşu Whales organizasyonu balinalara fırlatılan zıpkınların hayvanın vücudunda yarım metreye kadar saplandığını ve zıpkının ucunda bulunan el bombası gibi bir patlayıcının hayvanın vücudunun içinde patladığını kaydetti. Yetkililer, avcılıkla ilgili bilgilendirme sayfasında "(Balina) şanslıysa çabuk ölür ama genellikle bir saat veya daha fazla sürer. Bu korkunç senaryo, balinaların avlandığı tüm dünya okyanuslarında tekrarlanıyor" açıklaması yer aldı.