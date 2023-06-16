İsviçre'de Türk Bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yönelik Saldırılara Kınama

İSVİÇRE'nin Zürih kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk bayrağını hedef alan eylemlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İletişim Başkanlığı'ndan kınama açıklaması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " İsviçre'de, terör örgütü PKK yandaşları tarafından, bayrağımıza ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yapılan çirkin saldırıyı lanetliyorum. İsviçre makamlarını sorumlu davranmaya ve bu olaylar karşısında gereğini yapmaya davet ediyorum" dedi.

İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada da "İsviçre'nin Zürih kentinde, teröristlerin ve yandaşlarının Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türk Bayrağımızı hedef alan alçak eylemlerini şiddetle kınıyoruz. Cumhurbaşkanımıza ve Bayrağımıza yönelik bu iğrenç saldırının hemen ardından İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığımıza çağırılmış, bu saldırının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu vurgulanmıştır. İsviçre'den olaya ilişkin derhal soruşturma başlatılarak faillerin tespit edilmesini ve gerekli işlemlerin süratle yapılması da talep edilmiştir. Başta Dışişleri Bakanlığımız olmak üzere ilgili makamlarımız marifetiyle olayın takipçisi olmayı sürdüreceğiz. İsviçre'nin, bu türden çirkin saldırılara ve terör örgütlerinin kara propaganda eylemlerine müsaade etmemesini bekliyoruz" denildi.

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