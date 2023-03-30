İsviçre'de dört bankacı 'Putin'in cüzdanı' lakaplı Rus müzisyene yardım etmekten suçlu bulundu

İsviçre'de bir mahkeme, Rus bankası Gazprombank'ın Zürih şubesindeki dört eski üst düzey yöneticiye 7 ay ertelenmiş hapis cezası verdi.

İsviçre'de bir mahkeme, Rus bankası Gazprombank'ın Zürih şubesindeki dört eski üst düzey yöneticiye 7 ay ertelenmiş hapis cezası verdi.

İsimleri açıklanmayan dört bankacı, Rusya Devlet Başkanı Putin'in yakın arkadaşı Sergey Roldugin hakkında kara para akladığı suçlamasıyla açılan davada gerekli özeni göstermedikleri gerekçesiyle suçlu bulundu.

Üçü Rusya, biri İsviçre vatandaşı olan bankacılar, karara itiraz edecek.

"Putin'in cüzdanı" lakaplı Sergey Roldugin, Rus liderin en büyük kızı Maria Vorontsova'nın vaftiz babası da olan ünlü bir çello sanatçısı.

Roldugin'in 2014-2016 yılları arasında, Gazprombank'ın Zürih şubesine yaklaşık 30 milyon dolar yatırdığı, paranın nereden geldiğine dair güvenilir bir açıklama yapmadığı bildiriliyor.

İsviçre yasalarına göre, bankaların hesap sahibi veya paranın kaynağı hakkında şüpheleri olduğu durumlarda, hesap açmayı reddetmeleri veya var olan hesapları kapatmaları gerekiyor.

Zürih'de görülen davada yargıç, Roldugin'in yatırdığı paranın gerçek sahibi olmadığına dair şüphe olmadığını söyledi.

Yargıç, bankada hesap açan dört bankacının, Roldugin'in görünürde bir geliri olmadığı için, paranın nereden geldiğine dair sorular sorması gerektiğini vurguladı.

Batılı ülkelerin yaptırım uyguladığı Putin'in çok büyük bir servete sahip olduğu ve servetinin bir kısmının yurt dışında yatırımlar için kullanıldığı öne sürülüyor.