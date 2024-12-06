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2024 yılında dünya çapında en etkin hava savunma sistemine sahip ülkeler belli oldu

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World Population Review adlı şirket tarafından, her yıl yapılan araştırma sonrasında, ülkelerin hava savunma sistemi bütçeleri, gelişmiş teknolojileri, hava tehditlerini daha hızlı algılama, analiz etme ve karşılık vermelerine göre dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeler listesi belirleniyor. 2024 yılı için hazırlanan son listede Türkiye'nin yeri dikkati çekti.

Gelişmiş hava savunma sistemlerine sahip ülkeler, küresel güvenlik ve stratejik dengelerde kritik bir rol oynamaktadır. Bu sistemler, ulusal güvenliğin güçlendirilmesinde etkili olurken, aynı zamanda bölgesel ve uluslararası caydırıcılık mekanizmalarını desteklemektedir. Savunma teknolojilerindeki ilerlemeler ve sürekli yenilikler, bu sistemlerin hem etkinliğini hem de gelecekteki potansiyelini şekillendirmektedir.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ HAVA SAVUNMA SİSTEMİNE SAHİP ÜLKELERİ

Özellikle yapay zeka teknolojilerinin ve otonom sistemlerin hava savunma platformlarına entegre edilmesi, bu alanda yeni bir çağın habercisi olarak değerlendirilmektedir.

Bu yenilikler, hava tehditlerini daha hızlı algılama, analiz etme ve karşılık verme kapasitesini artırarak modern savaş ortamında büyük avantajlar sunmaktadır.

World Population Review tarafından hazırlanan liste, dünyanın en güçlü hava savunma sistemlerine sahip ülkelerini bu perspektifle sıralamaktadır ve teknolojik rekabetin yoğun olduğu bu alandaki lider ülkeleri gözler önüne sermektedir.

İşte dünyanın en güçlü hava savunma sistemlerine sahip 20 ülkesi;

20- ENDONEZYA

NASAMS, Oerlikon Skyshield | Bölgesel savunma sistemleri.

19- MISIR

S-300VM, Buk-M2 | Rus ve yerel sistemlerle donatılmış.

18- BREZİLYA

Pantsir-S1 | Orta menzilli savunma kapasitesi.

17- PAKİSTAN

HQ-9, LY-80 | Çin yapımı sistemlerle desteklenen savunma.

16- İRAN

Bavar-373, S-300 | Yerel olarak geliştirilen ve ithal edilen sistemler.

15- AVUSTRALYA

NASAMS, Aegis | Bölgesel tehditlere yönelik modern savunma.

14- BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

THAAD, Patriot | Körfez bölgesinde güçlü savunma altyapısı.

13- SUUDİ ARABİSTAN

Patriot PAC-3, THAAD | Gelişmiş balistik füze savunması.

12- İNGİLTERE

Sky Sabre, Aster 30 | Bölgesel savunma için etkili sistemler.

11- GÜNEY KORE

THAAD, Cheongung II | Bölgesel tehditlere yönelik çok katmanlı savunma.

10- ALMANYA

MEADS, Patriot | Avrupa savunma sistemlerinin geliştirilmesine katkı.

9- JAPONYA

Patriot PAC-3, Aegis Ashore | Balistik füze tehditlerine karşı savunma.

8- İTALYA

Aster 30 SAMP/T | Avrupa ortaklığıyla geliştirilen savunma kapasitesi.

7- FRANSA

Aster 30 SAMP/T | Hızlı ve etkili hava savunma sistemi.

6- TÜRKİYE

S-400 Triumph, Hisar-A/O+ | Modern savunma sistemleri.

5- HİNDİSTAN

S-400 Triumph, Akash | Çok katmanlı savunma altyapısı.

4- İSRAİL

David's Sling, Iron Dome | Roket ve balistik füze savunması.

3- ÇİN

HQ-9, HQ-19 | Gelişmiş balistik füze savunma yetenekleri.

2- ABD

THAAD, Patriot PAC-3 | Balistik füzeler ve uçaklara karşı etkili savunma.

1- RUSYA

S-400 Triumph, S-300VM (Antey-2500) | Uzun menzilli ve çok katmanlı hava savunması.

2024 yılında dünya çapında en etkin hava savunma sistemine sahip ülkeler belli oldu
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Kuramadıgınız s400 yazmışlar hahahaha dronları yazın parttime kkiralık dron :)

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