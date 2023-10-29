İstanbul Boğazı'ndan geçen 100 gemi havadan helikopter ile görüntülendi
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Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla Türk donanmasının, İstanbul Boğazı'nda 100 gemi geçişi havadan helikopter ile görüntülendi.
Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Türk donanmasının İstanbul Boğazı'ndan 100 gemiyle geçişi helikopterle havadan görüntülendi.
Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığına bağlı 100 gemi, İstanbul Boğazı'nda geçiş töreni yapıldı. Geçiş töreni helikopterle havadan görüntülendi. 100 geminin gökyüzünden İstanbul Boğazı'na yansıyan anları büyük beğeni topladı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya