İstanbul Boğazı'nda Cumhuriyet'in 100. yılı coşkuyla kutlandı

İSTANBUL - Cumhuriyet'in 100'üncü yılı İstanbul Boğazı'nda ki görkemli şölen ile kutlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri savaş uçakları gösterisinin ardından donanma gemileri boğazdan geçişini gerçekleştirdi. Havanın kararmasıyla havai fişek ve ışıklı gösteri ile kutlama son buldu. Renkli görüntülere sahne olan kutlamaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İstanbul Boğazı'nda Cumhuriyet'in 100'üncü yılında i görkemli gösteri Beylerbeyi sahilinde yaşandı. Türk yıldızları ve Solo Türk pilotları boğazda eşsiz bir gösteri sergiledi. Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel gökyüzüne 100 rakamı çizen pilotlar keyifli anlar yaşattı. Ardından Türk tarihinde ilk defa boğazdan 100 donanma gemisi geçişini gerçekleştirdi. Anlamlı gösteride TCG Anadolu gemisi rehberliğinde TCG Nusret, Derya, 11 Fırkateyn, 10 Denizaltı, 4 Korvet, 4 Karakol gemisi, 17 Hücum bot, 8 mayın avlama gemisi, 5 akaryakıt gemisi, 5 amfibi çıkarma gemisi, 10 tank çıkarma gemisi, 18 yardımcı sınıfı gemisi, 5 sat/atak botu geçiş yaptı. Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları havai fişek ve ışıklı dron gösterisi ile son buldu.

"Başta Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz"

Gösteriyi izleyen vatandaş Oğuzhan Emre Gültekin, "Mutluyuz, gururluyuz, coşkuluyuz Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı. 2 bin yıllık bir devlet anlayışımız var. Ama onun 100 yıllık genç bir Cumhuriyetinin hepimiz birer mensubuyuz. Burada vatandaşlarımızla birlikte çok büyük bir teveccüh var. Hem boğazda donanmamızın geçişini izliyoruz. Öncesinde savaş uçaklarımızın Türk Yıldızları ve Solo Türk'ün uçuşlarını takip ettik. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olarak gururlanmamak elde değil. Başta Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ülkemizi getirdiği nokta hakikaten kayda değer" dedi.

"İnanılmaz bir şekilde gurur verici"

Bir diğer vatandaş Murat Akışoğlu, "İnanılmaz bir şekilde gurur verici. Buraya geldiğimde tüylerim diken diken oldu kendimi inanılmaz güzel hissettim. Türkiye'nin ne kadar güçlü bir ülke olduğunu tüm dünyaya göstermiş olduk. Herkes burada inanılmaz bir kalabalık var" diye konuştu.