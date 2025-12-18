Haberler

İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık doğal gaz anlaşması onaylandı

İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık doğal gaz anlaşması onaylandı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mısır ile yapılan 35 milyar dolar değerindeki doğal gaz anlaşmasının onaylandığını duyurarak, bu anlaşmanın ülkenin enerji sektöründeki gücünü artıracağını belirtti.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mısır ile varılan yaklaşık 35 milyar dolar değerindeki doğal gaz anlaşmasının onaylandığını açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen ile birlikte gerçekleştirdiği basın toplantısında, Mısır ile 112 milyar şekel (yaklaşık 35 milyar dolar) değerindeki doğal gaz anlaşmasının onaylandığını duyurdu. Netanyahu, anlaşmayı İsrail tarihinin en büyük doğal gaz anlaşması olarak tanımladı.

Elde edilecek gelirin 58 milyar şekelinin (yaklaşık 18 milyar dolar) doğrudan hazineye aktarılacağını ifade eden Netanyahu, Mısır yönetimiyle el sıkışılan bu anlaşmanın, İsrail'in enerji sektöründeki bölgesel gücünü önemli seviyede artırdığını savundu.

Anlaşma kapsamında 2040 tarihine kadar İsrail tarafından Mısır'a 130 milyar metreküp doğal gaz sevkiyatının gerçekleştirileceği öngörülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
