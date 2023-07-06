- İsrail'in Cenin saldırılarda 40 milyon dolarlık hasar oluştu

Saldırılarda 800 ev yıkıldı

CENİN - İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği saldırılarında 40 milyon dolarlık hasar oluşurken 800 ev de yıkıldı.

İsrail güçleri, Cenin'deki saldırılarının bilançosu belli oldu. Filistin Çalışma Bakanlığı, İsrail güçlerinin Pazartesi günü Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği saldırılarda 300 evin tamamen yıkıldığını diğer 500 evin ise kısmen yıkıldığını duyurdu. Açıklamada, Cenin saldırıları nedeniyle ekonomik ve farklı sektörlerde 40 milyon dolarlık zarara neden olduğu belirtildi. Saldırılar sonucu Cenin'deki su hatlarına yüzde 30 civarında su akışını sağlayan 6 kilometrelik su hattının tamamen yıkıldığı ifade edilirken 10 elektrik hattının da kalıcı hasara uğradığı ifade edildi. Bölgede 30 bin yapının da su ve elektriğe ulaşımda sıkıntı yaşadığı aktarıldı.

İsrail'in Cenin'deki saldırıları

İsrail askerleri Pazartesi günü insansız hava araçlarının desteği, zırhlı araçlar ve iş makineleriyle Cenin kentine saldırılar başlatmıştı. Batı Şeria'daki "son 20 yılın en büyük kuşatması" olarak görülen baskında çok sayıda ev yerle bir olmuş, Filistinlilerle İsrail askerleri arasında çatışmalar çıkmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in kentteki saldırılarında 12 Filistinli hayatını kaybetmiş, 20'si ağır olmak üzere 120 kişi de yaralanmıştı.

İsrail'in kentte zırhlı araçlarla 2 gün süren "büyük çaplı askeri operasyonunun" sona erdiği, açıklanmış, askerler bölgeden dün tamamen çekilmişti.