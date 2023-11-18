İsrail, ABD'nin talebi üzerine Gazze'ye yakıt girişine izin verdi

İsrail savaş kabinesi, ABD'nin talebi üzerine günde 2 tanker yakıtın Gazze Şeridi'ne girmesine izin vermeyi kabul etti. Yakıtın hastalığın önlenmesi ve iletişim hizmetlerinin sağlanması amacıyla kullanılacağı belirtildi.

İsrail savaş kabinesi, ABD'nin talebi üzerine günde 2 tanker yakıtın Gazze Şeridi'ne girmesine izin vermeyi kabul etti.

İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana ilk kez Gazze Şeridi'ne yakıt girişine izin verildi. İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, savaş kabinesinin ABD'nin talebi üzerine Gazze Şeridi'ne her gün 2 tanker yakıt girmesine izin vermeyi kabul ettiğini açıkladı. Hanegbi, Gazze'de hastalığın yayılmasının bölgedeki Filistinli sivilleri ve sahada faaliyet gösteren binlerce İsrail askerini etkileyeceğini söyledi. Hanegbi, "Hastalık nedeniyle insani bir kriz patlak verirse askeri harekatımızı sürdüremeyiz" dedi.

Yakıtın hastalığın önlenmesi ile telefon ve internet hizmetlerinin sağlanması amacıyla Gazze Şeridi'nin güneyindeki siviller için kullanılacağı, BM aracılığıyla Refah Sınır Kapısı üzerinden gönderileceğini aktardı.

ABD hükümeti de yakıt anlaşmasının her iki günde bir 140 bin litre kadar yakıtın Gazze'ye girişine imkan sağlayacağını, bunun 120 bin litresinin yardım araçlarına ve diğer insani yardım çalışmalarına yakıt sağlamak için kullanılacağını, geri kalanının ise iletişim ağlarına güç sağlamak için kullanılacağını belirtti.

"İsrail yakıt girişini 2 nedenden dolayı erteliyordu"

ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, Washington'un yakıt anlaşmasını hayata geçirmesi için İsrail'e ciddi baskı uyguladığını söyledi. Yetkili, anlaşmanın prensipte haftalar önce kabul edildiğini, ancak İsrail tarafından iki nedenden dolayı anlaşmayı ertelendiğini vurguladı. İsrailli yetkililerin daha önce ABD'ye Gazze'nin güneyinde yakıtın henüz tükenmediğini söylediğini, ayrıca rehine anlaşması görmek istediklerini ifade etti.

Belirlenen yakıt miktarı yetersiz

Öte yandan, UNRWA son durum raporunda temel insani ihtiyaçların karşılanması için her gün 160 bin litre yakıta ihtiyaç duyulduğunu belirtmişti. Bu sayı, üzerinde anlaşmaya varılan miktarın 2 katından fazlasına denk geliyor.

DSÖ Filistin Temsilcisi Richard Peeperkorn Gazze Şeridi'nden 70 binden fazla akut solunum yolu enfeksiyonu vakası ile 44 binden fazla ishal vakasının kaydedildiğini açıklamıştı.

Gazze'deki tuzdan arındırma tesisini işletmek, evlere ve hastanelere elektrik sağlamak, temizlik, ulaşım ve iletişim altyapısı için yakıta ihtiyaç duyuluyor. - TEL AVİV