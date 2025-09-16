Haberler

İspanya, İsrail'le Yapılan 1 Milyar Euro Değerindeki Silah Sözleşmelerini İptal Etti

İspanya Savunma Bakanlığı, İsrailli şirketlerle yaptığı yaklaşık 1 milyar euroluk iki büyük silah sözleşmesini iptal etti. İptal edilen sözleşmeler, yerli sanayi için alternatif çözümler aramak amacıyla gerçekleşti.

(ANKARA) - İspanya Savunma Bakanlığı, İsrailli şirketlerle yapılan yaklaşık 1 milyar euroluk iki büyük silah sözleşmesini iptal etti.

İspanya haber ajansının aktardığına göre, İspanya Savunma Bakanlığı toplam değeri yaklaşık 1 milyar euroyu bulan iki büyük silah sözleşmesini iptal etti. İptal edilen anlaşmalar arasında 700 milyon euroluk Silam roketatar sistemi ile 287,5 milyon euroluk Spike L.R. tanksavar füze sistemi yer alıyor.

İptal kararının resmi bildirimi, İspanyol kamu alım platformunda (Plataforma de Contratación) yayımlandı.

Bakanlık, bu sistemlerin yerli sanayi tarafından ikamesi için görüşmeler yapıldığını, alternatif çözümler arandığını bildirdi.

Bu karar, İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'in geçen hafta İsrail'e karşı silah ambargosu kapsamında aldığı tedbirlerin bir parçası olarak değerlendirildi.

Kaynak: ANKA / Dünya
