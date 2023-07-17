İran ve Umman Dışişleri Bakanları İkili İlişkileri Görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, ikili ilişkiler ile bölgesel meseleleri görüştü. İki bakan, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi ve ticaret hacminin arttırılması için adımlar atılacağını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, ikili ilişkiler ile bölgesel meseleleri görüştü.

Abdullahiyan, resmi ziyaret çerçevesinde Tahran'da bulunan Ummanlı mevkidaşı Busaidi'yi resmi törenle karşıladı.

Törenin ardından iki bakan beraberlerindeki heyetler ile görüşme gerçekleştirdi. Abdullahiyan ile Busaidi daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

İran ile Umman'ın yoğun görüşmelerde bulunduğuna değinen Abdullahiyan, bugünkü görüşmede iki ülke liderlerinin daha önce vardıkları anlaşmaların uygulanmasına yönelik adımları değerlendirdiklerini belirtti.

Abdullahiyan, son 22 ay içerisinde İran ile Umman arasındaki ticaret hacminin iki buçuk kat arttığını kaydederek iki ülke arasındaki ticareti daha da arttırmak için iki tarafın ortak ekonomi komisyonunun Tahran'da görüşeceğini aktardı.

Komşu ülkeler arasındaki ilişkilerin sürekli artabileceğine inandıklarını dile getiren Abdullahiyan, "Bölgemizin sürdürebilir kalkınma, güvenlik ve istikrara ihtiyacı var." diye konuştu.

İranlı Bakan, Tahran ile Maskat arasındaki ilişkileri "stratejik ve güçlü" olarak nitelendirerek Umman'a bölgesel diyaloğu kolaylaştırma ve bölgesel görüşleri yakınlaştırmadaki rolünden dolayı teşekkür ettiklerini kaydetti.

"Verimli bir görüşme"

Umman Dışişleri Bakanı Busaidi de Tahran'ı ziyaret etmekten memnun olduğunu dile getirerek, toplantıda ortak meselelerin ele alınması açısından verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

İki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek ve ticaret hacmini arttırmak için farklı zamanlarda çeşitli görüşmeler yapıldığını belirten Busaidi, İran özel sektörünün Umman'daki varlığı açısından ciddi bir gelişmeye tanık olduklarını söyledi.

Ummanlı Bakan, toplantıda değerlendirilen diğer konuların yanı sıra tercihli ticaret konusunda bir anlaşmaya varılması olasılığını dile getirdi.

Barış ve güvenliği güçlendirmeye yönelik irade gösterdiklerini söyleyen Busaidi, güçlü bir siyasi iradenin varlığı durumunda her zaman uygun bir çözümün bulunabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Busaidi, ülkeler arasındaki görüş ayrılıklarını "doğal bir şey" şeklinde nitelendirerek, bu farklılıkları aşmanın tek yolunun ise tüm tarafların üzerinde mutabık kaldığı çözümlere ulaşmak amacıyla açık ve şeffaf diyalogdan geçtiğini ifade etti.