İran'da maçı iptal ettiren heykel! Dünyaca ünlü futbolcular sahaya çıkmayı reddetti

İran'da oynanacak olan Asya Şampiyonlar Ligi maçında Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad, eski İranlı Tümgeneral Kasım Süleymani'nin heykelinin saha girişinde bulunması nedeniyle Sepehan'ın karşısına çıkmadı. Benzema, Fabinho ve Kante gibi dünyaca ünlü futbolcuların formasını giydiği Suudi ekibinin bu tavrı sonrası karşılaşma iptal edildi.

Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad ile İran takımı Sepahan arasında planlanan maç, Suudi takımının stadın girişinde İranlı Tümgeneral Kasım Süleymani'nin heykelinin bulunması nedeniyle maça çıkmayı reddetmesi üzerine ertelendi.

HEYKELİ TÜNELİN ÇIKIŞINA YERLEŞTİRDİLER

Sosyal medyadaki fotoğraflar, Süleymani'nin büstünün tam olarak soyunma odası tünelinin çıkışına konumlandırıldığını gösterdi. İran ve Suudi Arabistan son aylarda gerilimi azaltma çabaları yapmış olsa da ilişkiler hala gerginliğini koruyor. Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) açıklamasında, "AFC, oyuncuların, maç hakemlerinin, seyircilerin ve tüm ilgili tarafların güvenliğini sağlama konusundaki taahhüdünü tekrarlıyor" denildi.

KASIM SÜLEYMANİ KİMDİR?

Kasım Süleymani, İslam Devrimi Muhafızları'nın yabancı operasyonlar bölümünü ve özel Quds Kuvvetleri'ni komuta ederken 2020 yılı Ocak ayında ABD hava saldırısıyla öldürülmeden önce Orta Doğu'da İran'ın faaliyetlerini yönlendirmede merkezi bir rol oynadı. İran hükümeti tarafından bir kahraman olarak görülse de, Suudiler tarafından İran'ın politikalarının ana mimarı olarak kabul edilmektedir.

Heykel tünelin önüne konuldu

2016'DAN SONRA İLK KEZ İRAN'DA OYNADILAR

Cristiano Ronaldo'nun Suudi kulübü Al Nassr, 19 Eylül'de Tahran'da bir maç oynadı, bu, bir Suudi kulübünün 2016'dan beri İran'da oynadığı ilk maçtı. İran ve Suudi Arabistan kulüp takımları arasındaki önceki maçlar güvenlik endişeleri nedeniyle tarafsız bölgede oynanmıştır.

Al Ittihad maça çıkmadı

Kasım Süleymani