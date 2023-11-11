İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi. Görüşmede, Gazze'ye yardım ulaştırılması ve İslam ülkeleri arasındaki birlik vurgulandı.

İran ve Mısır Cumhurbaşkanları Riyad'da bir araya geldi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ilk kez Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) üye devlet başkanlarının Gazze'deki durumla ilgili olağanüstü toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Reisi, zirvenin oturum aralarında Sisi ile görüştü.

Görüşmede, Gazze'ye yardım ulaştırılması için Refah Sınır Kapısı'nın açık tutulmasının önemine işaret eden Reisi, "ABD ve Siyonist rejimin Refah kapısının açılmasını engellediği herkes tarafından biliniyor ancak mazlum ve savunmasız Gazze'ye yardımların ulaşması için bu engellerin aşılması gerekiyor." dedi.

Reisi, İslam ülkeleri arasında birliğin önemine vurgu yaparak, "Kardeş ülke Mısır'la ilişkilerin genişletilmesi önünde hiçbir engel görmüyoruz." ifadesini kullandı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de Filistin'deki gelişmelerle ilgili ülkesinin herkesten daha fazla zarar gördüğünü dile getirdi.

İran ile ilişkiler konusunda da Sisi, "Mısır'ın kesin siyasi iradesi İran ile özgün ilişkiler kurmaktır. Bu konu için ilgili bakanları iki ülke arasındaki derin ilişkilerin takibi için görevlendirdik." ifadelerini kullandı.

Reisi ile Sisi arasındaki görüşme, İran ve Mısır devlet başkanları arasında yaklaşık 11 yıl aradan sonra gerçekleşen ilk yüz yüze görüşme oldu. Son görüşme, darbe ile görevden alınan merhum Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad arasında Şubat 2013'te yapılmıştı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Gazze'deki durumu görüşmek için Suudi Arabistan'da yapılan İİT Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere Riyad'a gitmişti. Reisi, zirvede yaptığı konuşmada, Gazze'deki halka insani yardım ulaştırılması için Refah Sınır Kapısının Mısır'ın işbirliği ile derhal ve koşulsuz olarak yeniden açılması gerektiğini dile getirmişti.