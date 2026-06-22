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İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den 'müzakere' açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den 'müzakere' açıklaması
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda Lübnan'daki savaşı sonlandırmak için ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Ayrıca İran'ın petrol ihracatına yönelik kısıtlamaların kaldırıldığını ve dondurulmuş varlıklarının bir kısmının serbest bırakıldığını açıkladı.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Pakistan- Katar ara buluculuğunda Lübnan savaşını sonlandırmak için ilerleme kaydedildi" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Lübnan'daki çatışmaları önleme amacıyla kurulacak çalışma grubunun gerçek bir test olacağını belirten Arakçi, "Pakistan-Katar ara buluculuğunda Lübnan savaşını sonlandırmak için ilerleme kaydedildi" ifadelerini kullandı.

Arakçi, ülkesine uygulanan petrol ihracatına yönelik kısıtlamaların kaldırıldığını ve ablukanın sona erdiğini de kaydederek, "İran'ın dondurulmuş varlıklarının bir kısmı serbest bırakıldı" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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