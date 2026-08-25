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Kalibaf: ABD'nin abartılı sözlerine kimse inanmıyor

Kalibaf: ABD'nin abartılı sözlerine kimse inanmıyor
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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin ekonomik olarak diğer ülkelerle ilişkileri daha fazla sınırlandıramayacağını belirterek, Washington'ın abartılı sözlerinin inandırıcı olmadığını ve ticaret ortaklarının bu açıklamaları ciddiye almadığını söyledi.

İRAN Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin diğer ülkelerle ilişkileri daha fazla sınırlandırabilecek ekonomik durumda olmadığını belirterek, Washington'ın 'abartılı sözlerinin' inandırıcı bulunmadığını bildirdi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sanal medya hesabından Washington yönetimi tarafından yapılan açıklamalarla ilgili değerlendirmede bulundu. Kalibaf, "Amerikalılar, kimsenin onların abartılı sözlerine inanmadığını biliyor. ABD, ekonomik açıdan diğer ülkelerle ilişkilerini bundan daha fazla sınırlandırabilecek durumda değil" ifadelerini kullandı.

İran'ın ticaret ortaklarının hem medyada yaptıkları açıklamalarla hem de İran'a gönderdikleri mesajlarla ABD'nin sözlerini dikkate almadıklarını bildirdiklerini öne süren Kalibaf, "Ticaret ortaklarımız bu açıklamaları hiçbir şekilde ciddiye almadıklarını bize iletti" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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