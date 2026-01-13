İran'ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor

İran'da sokakları hareketlendiren protestoların başlıca nedenleri arasında gösterilen yüksek enflasyon ve ekonomik kriz, İran Riyali'ni tarihi bir değer kaybına sürükledi. Google'daki kur grafiklerinde 1 İran Riyali'nin dolar karşılığı "0,00" olarak görünmesi dikkat çekti.

1 DOLAR 1 MİLYONLARI AŞTI

Aktarılan verilere göre; 1 ABD doları 1 milyon 137 bin 500 İran Riyali seviyesine karşılık geldi. İran Riyali'nin aşırı değer kaybı nedeniyle, Google borsa/kredi grafiğinde verinin net şekilde gösterilemeyip "yuvarlandığı" ve bu nedenle "0,00" olarak göründüğü belirtiliyor.

TÜRK LİRASI KARŞISINDA DA DİKKAT ÇEKEN SEVİYE

İran Riyali'ndeki sert düşüş, diğer para birimleri karşısında da farkı büyüttü. Buna göre 1 Türk lirasının 25 bin 366 İran Riyali'ne denk geldiği ifade edildi.

İRAN İLE TİCARET YAPAN ÜLKELERE...

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, İran ile iş yapan ülkelere yönelik yeni bir ticaret yaptırımını kamuoyuna duyurdu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran ile ticaret ilişkisini sürdüren ülkelerin ABD ile olan ticaretlerinde yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyeceğini bildirdi.

TÜRKİYE DE İRAN'IN 5 TİCARET ORTAĞINDAN BİRİ

BBC'nin haberine göre İran'ın en büyük ticaret ortağı Çin olurken, Çin'i sırasıyla Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve Hindistan takip ediyor. Türkiye'nin İran'ın en fazla ticaret yaptığı beş ülke arasında yer alması, açıklamanın ardından dikkatleri Ankara'ya çevirdi.

ÖLÜ SAYISI KORKUNÇ BOYUTLARA ULAŞTI

İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolar 16. gününde devam ederken, ölü sayısı 646'ya yükseldi. Komşu ülkeden gelen görüntülerde artık ceset torbalarının hastanelere sığmadığı ve kaldırımların üzerinin cansız bedenlerle dolu olduğu görüldü. Servis edilen video ve fotoğraflar ülkede devam eden protestolardaki ölü sayısının açıklanandan çok daha fazla olabileceği yorumlarına neden oldu.