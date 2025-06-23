İran, Katar'daki ABD üslerine saldırdı; petrol sert düştü

İran, Katar'daki ABD üslerine saldırdı; petrol sert düştü
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İran, Katar'daki ABD üslerine saldırdı; petrol sert düştü
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İran'ın, ABD'nin Katar'ın başkenti Doha'da bulunan El-Udeyd Üssü'ne yönelik balistik füze saldırısıyla birlikte petrol fiyatları ani bir şekilde geriledi. Sadece 1 saat içinde yüzde 7,2'lik düşüşle varil başına 68,51 dolara kadar gerileyen brent petrolde, son 3 yılın en kötü seanslarından biri yaşandı.

İran, nükleer tesislerine yönelik saldırıların ardından ABD'nin Katar'ın başkenti Doha'da bulunan El-Udeyd Üssü'ne yönelik "Beşaretü'l-Feth" (Zaferin Müjdesi) adlı operasyon başlattı. Balistik füze saldırısı nedeniyle Katar'da hava savunma sistemleri devreye girdi. İran'ın Katar'a 10 balistik füze fırlattığı belirtilirken, saldırıda can ve mal kaybı olmadığı aktarıldı.

İran'ın saldırısıyla petrol fiyatları sert düştü

İRAN'IN SALDIRISI PETROL FİYATLARINI DÜŞÜRDÜ

İran'ın saldırısının arından petrol fiyatlarında olağanüstü gelişmeler yaşandı. Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmak yerine ABD üssünü hedef alması petrol fiyatlarını sert düşüş meydana getirdi. Brent petrolün fiyatı, sadece bir saat içinde yüzde 7,2'lik düşüşle varil başına 68,51 dolara kadar geriledi.

SON 3 YILIN EN KÖTÜ SEANSLARINDAN BİRİ

Bu, nisan ayı başından bu yana görülen en sert günlük düşüş ve son 3 yılın en kötü seanslarından biri olarak kayda geçti.

İran'ın saldırısıyla petrol fiyatları sert düştü

ABD BORSALARI DA RAHATLADI

Petroldeki sert düşüş, aynı zamanda ABD borsalarında da rahatlama etkisi yarattı. Enerji şokunun enflasyonu daha da artıracağına dair endişeler hafifleyince, hisse senetleri yukarı yönlü tepki verdi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Fiyatlar yükselirken jet hızıyla fiyatları yükselten çakallar bakalım jet hızıyla düşürecekmi

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Haber YorumlarıYakup Başaran:

piyasa gerilimin düştüğünü zannediyor ama Hürmüz tehlikesi devam ediyor

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