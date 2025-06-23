İran, Katar'daki ABD üslerine saldırdı; petrol sert düştü

İran, nükleer tesislerine yönelik saldırıların ardından ABD'nin Katar'ın başkenti Doha'da bulunan El-Udeyd Üssü'ne yönelik "Beşaretü'l-Feth" (Zaferin Müjdesi) adlı operasyon başlattı. Balistik füze saldırısı nedeniyle Katar'da hava savunma sistemleri devreye girdi. İran'ın Katar'a 10 balistik füze fırlattığı belirtilirken, saldırıda can ve mal kaybı olmadığı aktarıldı.

İRAN'IN SALDIRISI PETROL FİYATLARINI DÜŞÜRDÜ

İran'ın saldırısının arından petrol fiyatlarında olağanüstü gelişmeler yaşandı. Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmak yerine ABD üssünü hedef alması petrol fiyatlarını sert düşüş meydana getirdi. Brent petrolün fiyatı, sadece bir saat içinde yüzde 7,2'lik düşüşle varil başına 68,51 dolara kadar geriledi.

SON 3 YILIN EN KÖTÜ SEANSLARINDAN BİRİ

Bu, nisan ayı başından bu yana görülen en sert günlük düşüş ve son 3 yılın en kötü seanslarından biri olarak kayda geçti.

ABD BORSALARI DA RAHATLADI

Petroldeki sert düşüş, aynı zamanda ABD borsalarında da rahatlama etkisi yarattı. Enerji şokunun enflasyonu daha da artıracağına dair endişeler hafifleyince, hisse senetleri yukarı yönlü tepki verdi.