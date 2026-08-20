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Arakçi'den Trump'a 'Ekonomik D-Day' tepkisi: ABD'nin krizini perdeleme çabası

Arakçi'den Trump'a 'Ekonomik D-Day' tepkisi: ABD'nin krizini perdeleme çabası
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik 'Ekonomik D-Day' olarak adlandırdığı politikasını eleştirerek, bunun Washington'ın artan borç yükü ve faiz maliyetlerinden kaynaklanan ekonomik sorunlarını perdelemeye yönelik bir dikkat dağıtma çabası olduğunu savundu. Arakçi, ABD'nin ekonomik terörünün küresel ekonomiyi ve ülkelerin egemenliğini tehdit ettiğini belirtti.

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Ekonomik D-Day" olarak adlandırdığı politikasına tepki göstererek, bunun Washington'ın artan borç yükü ve faiz maliyetlerinden kaynaklanan ekonomik sorunlarını perdelemeye yönelik olduğunu savundu.

Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik "Ekonomik D-Day" olarak adlandırdığı politikasını eleştirdi. Arakçi, "Sözde 'Ekonomik D-Day', Amerika'nın kendi krizini, benzeri görülmemiş borç yükünü ve hızla artan faiz maliyetlerini perdelemeye yönelik bir dikkat dağıtma çabasıdır. Başarısız politikalarda ısrar etmek yalnızca daha fazla yenilgiye ve İranlıların düşmanlığının artmasına yol açacaktır. ABD'nin ekonomik terörü, küresel ekonomiyi ve dünya genelinde ülkelerin egemenliğini tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.

"D-Day" terimi, askeri terminolojide büyük bir operasyonun başladığı günü ifade ediyor. Terim, İkinci Dünya Savaşı'nda Müttefik kuvvetlerin 6 Haziran 1944'te Nazi işgali altındaki Fransa'ya yönelik Normandiya Çıkarması ile özdeşleşirken, siyasi ve ekonomik söylemde de büyük veya belirleyici bir hamlenin başlangıcını tanımlamak için kullanılıyor.

Kaynak: ANKA
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