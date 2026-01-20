Haberler

İran Dışişleri Bakanı Davos'taki Etkinliğe Katılamadı

İran Dışişleri Bakanı Davos'taki Etkinliğe Katılamadı
Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılımının, İsrail ve ABD baskıları nedeniyle iptal edildiğini açıkladı. Arakçi, WEF yönetimini çifte standart uygulamakla suçladı ve İsrail'in Gazze'de yaptığı eylemlere rağmen davetlerin iptal edilmemesini eleştirdi.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Dünya Ekonomik Forumu'nun Davos'taki etkinliğine yönelik kendisine iletilen davetin ' İsrail ve ABD merkezli yalanlar ve siyasi baskılar' nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılımının engellendiğini açıkladı. Arakçi, "WEF, İsrail ve ABD'deki temsilcileri ve savunucularının yalanları ve siyasi baskısı nedeniyle Davos'taki katılımımı iptal etti" ifadelerini kullandı.

WEF yönetimini 'çifte standart' uygulamakla suçlayan Arakçi, İsrail'in Gazze'deki eylemlerine rağmen hiçbir İsrailli yetkilinin davetinin iptal edilmediğine dikkat çekti. Arakçi, "Üzücü ironi şudur ki; İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımı ve 71 bin masum insanın toplu katliamı, WEF'i İsrailli yetkililere yönelik davetlerini iptal etmeye zorlamadı. Hatta (İsrail Cumhurbaşkanı Isaac) Herzog, Gazze'de yaşanan soykırım nedeniyle hakkında İsviçre'de suçlamalar varken bile Ocak 2024'te burada zafer turu attı" değerlendirmesinde bulundu.

Arakçi, forumun tutumunu 'ahlaki yozlaşma' ve 'entelektüel iflas' olarak nitelendirerek, "İnsanların gerçeği bilmeye hakkı var. Utanç, sadece aksini düşünenlere aittir" dedi.

İran'daki protestolara da değinen Arakçi, "İran'da son zamanlarda yaşanan şiddetin temelinde yatan tek bir gerçek var: Halkımızı, Mossad tarafından açıkça desteklenen silahlı teröristlere ve IŞİD tarzı cinayetlere karşı savunmak zorundaydık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
