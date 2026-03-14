İran'dan ABD bankalarına misilleme: Banka şubeleri meşru hedefimiz olacak

İran'dan ABD bankalarına misilleme: Banka şubeleri meşru hedefimiz olacak
İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Naini, ABD'nin ülkedeki iki bankayı hedef almasının ardından bölgede ABD'ye ait banka şubelerinin hedef alındığını açıklayarak, "Düşman bu eylemi tekrar ederse bölgedeki tüm ABD'ye ait banka şubeleri bizim için meşru hedef olacaktır" dedi.

  • İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü, ABD bankalarının şubelerinin İran bankalarına yönelik saldırılara karşılık hedef alındığını belirtti.
  • Al Mayadeen televizyon kanalı, Citibank'ın Dubai ve Manama'daki şubelerine insansız hava araçları saldırısı düzenlendiğini duyurdu.
  • ABD, 11 Mart'ta İran'ın Sepah Bankası'na füze saldırısı düzenlemiş ve banka sistemlerini çökertmişti.

ABD'nin İran'daki iki bankayı hedef almasının ardından, İran'dan ABD bankalarına yönelik misilleme geldi.

"BÖLGEDEKİ TÜM ABD'YE AİT BANKA ŞUBELERİ BİZİM İÇİN MEŞRU HEDEF OLUR"

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Naini yaptığı açıklamada, "Düşmanın iki İran bankasına yönelik saldırısına karşılık ABD bankalarının şubeleri hedef alındı. Düşman bu eylemi tekrar ederse bölgedeki tüm ABD'ye ait banka şubeleri bizim için meşru hedef olacaktır" dedi.

İran'dan ABD bankalarına misilleme: Banka şubeleri meşru hedefimiz olacakAli Muhammed Naini

CİTİBANK ŞUBELERİNE İHA SALDIRISI

Lübnan merkezli televizyon kanalı Al Mayadeen, bu gece ABD'nin büyük bankalarından biri olan Citibank'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kenti ile Bahreyn'in başkenti Manama'daki şubelerinin kimliği belirsiz insansız hava araçlarının (İHA) saldırısında hedef alındığını duyurdu. Kanala konuşan bir kaynak, sabaha karşı gerçekleştirilen saldırı sonucunda söz konusu şubelerde yangın çıktığını belirtti.

BAE'de faaliyet gösteren Citibank, İran'ın bölgede finans kuruluşlarını hedef alabileceği yönündeki tehditlerin ardından güvenlik gerekçesiyle bir şube dışında tüm şubelerini geçici olarak kapatma kararı aldığını açıklamıştı.

İran'dan ABD bankalarına misilleme: Banka şubeleri meşru hedefimiz olacak

TAHRAN'DA SEPAH BANKASI HEDEF ALINMIŞTI

ABD, 11 Mart'ta İran'ın başkenti Tahran'a yönelik saldırılarda İran merkezli Sepah Bankası'na ait dijital güvenlik merkezine füze saldırısı düzenlenmiş, saldırının ardından Sepah Bank ve Melli Bank'ta sistemler çökmüş ve çevrimiçi bankacılık hizmetleri devre dışı kalmıştı. Saldırının ardından İran ordusundan yapılan açıklamada, "Düşman finansal egemenliğimize saldırmıştır. Bu andan itibaren bölgedeki ABD ve müttefiki olan tüm ekonomik merkezler ve bankalar meşru hedefimizdir" ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart
Yorumlar (1)

tamer topaloglu:

Haber verme yav

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

