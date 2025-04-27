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İran'daki Bender Abbas Limanı Patladı, İhracat İmam Humeyni Limanı'na Yönlendirildi

İran'daki Bender Abbas Limanı Patladı, İhracat İmam Humeyni Limanı'na Yönlendirildi
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İran'ın Basra Körfezi'ndeki Bender Abbas Limanı'nda meydana gelen patlama sonrası, limanda gerçekleştirilen ihracat faaliyetleri İmam Humeyni Limanı'na yönlendirildi. Tarım Bakanı, temel ihtiyaç malzemelerini taşıyan gemilerin alternatif limanlara yönlendirildiğini açıkladı.

İRAN'ın Basra Körfezi kıyısındaki Bender Abbas Limanı patlamanın ardından devre dışı kalırken ülke ihracatının önemli bir bölümünün gerçekleştirildiği stratejik limandaki faaliyetler Körfez'in kuzeyindeki İmam Humeyni Limanı'na yönlendirildi.

İran Tarım Bakanı Gulamrıza Nuri Kızılce, Kriz Yönetimi toplantısında Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın Şehid Recai Limanı'ndaki patlama sonrasında limana mal taşıyan gemilerin başka limanlara yönlendirildiğini açıkladı. Kızılce, "Temel ihtiyaç malzemeleri taşıyan gemiler, başta İmam Humeyni Limanı olmak üzere diğer limanlara yönlendirildi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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