Irak hükümeti, ABD ile nakit dolar sevkiyatının sürdürülmesinde mutabakata vardı

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IRAK hükümeti, ABD ile ülkeye nakit dolar sevkiyatının sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldığını ve gelecek günlerde yeni bir sevkiyatın yapılacağını bildirdi.

Irak Hükümeti Sözcüsü Haydar el-Abbudi, ülke basınına yaptığı açıklamada, Başbakan Ali ez-Zeydi'nin ABD ziyareti sırasında Irak'a nakit dolar gönderiminin sürdürülmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Abbudi, gelecek günlerde yeni bir sevkiyatın yapılacağını da belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı