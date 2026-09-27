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Irak hükümeti, ABD ile nakit dolar sevkiyatının sürdürülmesinde mutabakata vardı

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Irak hükümeti, ABD ile nakit dolar sevkiyatının sürdürülmesinde mutabakata vardı
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Irak hükümeti, ABD ile ülkeye nakit dolar sevkiyatının sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldığını ve gelecek günlerde yeni bir sevkiyat yapılacağını bildirdi. Hükümet Sözcüsü Haydar el-Abbudi, Başbakan Ali ez-Zeydi'nin ABD ziyareti sırasında anlaşmaya varıldığını duyurdu.

IRAK hükümeti, ABD ile ülkeye nakit dolar sevkiyatının sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldığını ve gelecek günlerde yeni bir sevkiyatın yapılacağını bildirdi.

Irak Hükümeti Sözcüsü Haydar el-Abbudi, ülke basınına yaptığı açıklamada, Başbakan Ali ez-Zeydi'nin ABD ziyareti sırasında Irak'a nakit dolar gönderiminin sürdürülmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Abbudi, gelecek günlerde yeni bir sevkiyatın yapılacağını da belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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