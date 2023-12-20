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İnsanların Soludukları Hava Küresel Isınmaya Neden Oluyor

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İngiltere'de yapılan bir araştırmada, insanların nefes alırken küresel ısınmaya neden olan gazları soluduğu ortaya çıktı. Araştırmacılar, nefesteki metan ve nitröz oksit emisyonlarının üzerinde durarak, bu gazların küresel ısınmaya etkilerinin gözden kaçmış olabileceğini belirtti.

İngiltere'de bilim insanları insanların nefes alırken küresel ısınmaya neden olan gazları soluduğunu iddia eden yeni bir araştırma yayınladı.

İngiltere'de 13 Aralık'ta Ekoloji ve Hidroloji Merkezi'nden Dr. Nicholas Cowan tarafından yönetilen araştırmada, insanların nefes alırken küresel ısınmaya neden olan gazları soluduğu ifade edildi. 104 kişinin katılımı ile gerçekleşen araştırma ile ilgili, insan nefesinde metan ve nitröz oksit emisyonlarının üzerinde durularak bir araştırma yapıldığı kaydedildi. Araştırmacılar nefesteki gazlar ile beslenme arasında herhangi bir bağlantı bulamadıklarını belirterek, "Vejetaryenlerin ve et tüketicilerinin nefesindeki hem Metan hem de Nitröz oksit konsantrasyon artışı benzer büyüklüktedir. Bu sonuçlara dayanarak, Birleşik Krallık'taki bir popülasyondan kaynaklanan emisyonları tahmin ederken diyet veya gelecekteki diyet değişikliklerinin pek olası olmadığını söyleyebiliriz" dedi.

İNSANLARIN SOLUDUKLARI HAVA KÜRESEL ISINMAYA NEDEN OLUYOR

Araştırma ekibi, insanların nefes aldığında havanın akciğerlere girdiğini ve bu havadaki oksijenin kana geçtiğini, atık gaz olan karbondioksitin (CO2) ise kandan akciğerlere hareket ederek dışarı atıldığını ifade etti. Ekip ayrıca, her insanın nefes verirken CO2 verdiğini, ancak çalışmada metan ve nitröz oksit üzerine odaklandıklarını belirtti. Araştırmada, bu iki gazın güçlü sera gazları oldukları ancak çok daha küçük miktarlarda solundukları için küresel ısınmaya etkilerinin gözden kaçmış olabileceği ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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