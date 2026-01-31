İngiltere Başbakanı Starmer, Japonya'da la

Haberler

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Tokyo'da Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile görüştü. İki lider, güvenlik, ticaret, uzay ve enerji alanlarındaki iş birliğini güçlendirme kararı aldı. Takaichi, Starmer’a 'Chequers' konutuna davet edilmekten onur duyduğunu ifade etti.

İNGİLTERE Başbakanı Keir Starmer, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Japonya'nın başkenti Tokyo'da Başbakan Sanae Takaichi ile bir araya geldi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tokyo'da bulunmaktan ve Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ortaklığımız, halklarımız için büyüme ve güvenlik sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Japonya Başbakanı Takaichi ise geçen kasım ayındaki G20 Zirvesi'nde başlayan dostluklarına dikkat çekerek, Starmer ile birbirlerine isimleriyle hitap ettikleri samimi bir ilişki kurduklarını belirtti. Japonya ve İngiltere'yi güçlendirilmiş küresel stratejik ortaklar olarak nitelendiren Takaichi, görüşmede güvenlik, ticaret, uzay ve enerji gibi sektörlerde iş birliğini daha da ileriye taşıma kararı aldıklarını vurguladı.

STARMER, TAKAICHI'Yİ CHEQUERS'A DAVET ETTİ

Takaichi, Starmer tarafından İngiltere Başbakanlarının resmi kır konutu olan 'Chequers'a davet edildiğini ve bu davetten onur duyduğunu ifade etti. Takaichi, ayrıca Starmer'ın kedilere olan sevgisini hatırlatarak, İngiliz mevkidaşına Japon kedi ürünlerinden oluşan özel bir hediye paketi takdim etti. Takaichi, "Kedileriyle vakit geçirirken Japonya'yı yakın hissetmesini umuyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
