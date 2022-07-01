İngiltere'de Covid vakaları yarım milyon arttı

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin (NSO) son verilerine göre, ülke genelinde ve her yaş grubunda Covid enfeksiyonları yeniden artıyor.

Tahmini olarak 2 milyon 300 bin kişide yani her 30 kişiden birinde Covid virüsü var. Bu sayı önceki haftaya göre yüzde 32 daha fazla.

Omicron'un hızla yayılan BA.4 ve BA.5 adlı iki yeni alt varyantı bu yükselişe sebep oluyor.

Daha önce Covid geçirmiş olunsa bile tekrar enfekte olma ihtimali var, ancak aşılar genellikle hastalığın şiddetli geçmesine karşı korunma sağlıyor.

Hastanelerde durum ne?

İngiltere'de 30 Haziran'da 9 bin Covid hastası hastaneye yattı. Bu sayı ay başında yarısı kadardı.

Hastanedeki Covid hastalarının sayısı şu anda, koronavirüsün Alfa varyantı dalgasının yaşandığı Ocak 2021'deki 34 bin olan rekor seviyenin çok altında.

Hastaneye yatan Covid testi pozitif çıkmış hastaların üçte ikisinin burada tedavi edilme sebebi başka hastalıklarının olması.

İngiltere'de yoğun bakımdaki Covid hasta sayısı Haziran başında 111 iken, bu sayı ay sonunda 211'e ulaştı.

Ocak 2021'de, yoğun bakım ünitelerinde 3 bin 700'den fazla kişi vardı.

Sağlık yetkilileri, 75 yaş üstü ve son altı ayda aşı yaptırmayan herkese Covid'e yakalanmaktan ve hastaneye yatmaktan korunmak için takviye aşısı yaptırmalarını tavsiye ediyor.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'ndan (UKHSA) Dr. Mary Ramsay, bu yaş grubunun yaklaşık yüzde 16'sının henüz bunu kabul etmediğini söylüyor.

Ayrıca insanları başkalarıyla görüşürken yayılmayı azaltmak için çaba göstermeye çağırıyor: "Kalabalık, kapalı alanlarda yüz maskesi takmak mantıklı.

"Solunum yolu enfeksiyonu belirtileri varsa ve ateşiniz yüksekse veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız, evde kalmayı veya başkalarından, özellikle yaşlı veya bağışıklığı düşük insanlardan uzak durmaya çalışın."

UKHSA'dan Covid Baş Danışmanı Dr. Susan Hopkins ise BBC'ye, "Bence kötü bir soğuk algınlığından çok farklı" diyor ve hastalığın yedi ila 10 gün boyunca devam ettiğini, semptomları olanların diğer insanlardan uzak durmaları gerektiğini ekliyor.