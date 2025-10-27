İngiltere Başbakanı Keir Starmer Türkiye'yi Ziyaret Edecek

İngiltere Başbakanı Keir Starmer 27 Ekim pazartesi günü Türkiye'yi ziyaret edecek. Ziyaretin ana gündemininin Türkiye'nin satın almak istediği Eurofighter Typhoon savaş uçakları olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Starmer'ı Beştepe'de resmi törenle karşılayacak, baş başa görüşme ve heyetler arası çalışma yemeği yapılacak. Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre görüşmeler sonrası anlaşmaların imza töreni yapılacak ve ortak basın toplantısı düzenlenecek.

İngili PA ajansı ziyaretin Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleşeceğini ve Temmuz ayında duyurulan, Türkiye'ye 40 adet Eurofighter Typhoon uçağının tedarikini kapsayan milyarlarca sterlinlik anlaşmanın sonraki adımlarını görüşmelerinin beklendiğini aktardı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da, "Yapılacak görüşmelerde, yakın müttefiklik temeline dayanan, stratejik boyuttaki Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır" açıklamasını yaptı.

Middle East Eye ise, tedariğin hızlanması için ilk etapta şu an İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından kullanılmakta olan 20 uçağın gönderilebileceğini yazdı.

UK Defence Journal ise anlaşmanın, radar ve elektronik sistemleri geliştirilmiş Tranche 4 versiyonunu kapsayacağını aktardı.

Bugünkü ziyaret, Temmuz 2024'te başbakanlık görevini alan Starmer'ın Türkiye'ye yapacağı ilk resmi ziyaret olacak. Starmer'a İngiltere Savunma Bakanı Healey'in de eşlik etmesi bekleniyor.

MSB'den Eurofighter açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) geçen hafta yaptığı açıklamada yeni Eurofighter uçakların tedarik sürecinin İngiltere ile olumlu bir şekilde yürüdüğünü bildirmişti.

MSB açıklamayı Katar ve Umman'dan kullanılmış Eurofighter uçakları alınacağı haberlerinin ardından yaptı.

Bu haberleri yalanlayan MSB, Birleşik Krallık ile görüşmelerde olumlu adımlar atıldığını belirterek "uygun zaman içerisinde tedarik faaliyetlerinin tamamlanması hedeflenmektedir" açıklamasını yapmıştı.

Türkiye ve İngiltere, Almanya'nın satış şerhini kaldırmasının ardından 23 Temmuz'da Eurofighter jeti alımına dair bir mutabakat zaptı imzalamıştı.

İngiltere'de üretim durmuştu, işçiler greve gidiyor

Eurofighter uçaklarının İngiltere'de son montajının yapıldığı fabrikada üretim Temmuz ayında durmuştu.

BAE Systems'in Lancashire'daki Warton üretim tesisi, "İngiltere içinden ya da dışarıdan yeni sipariş gelmemesi" nedeniyle üretim bandını durdurmuştu.

İşçileri temsil eden sendika Union, tesiste çalışan yüzlerce işçinin başka üretim tesislerine ya da Kraliyet Hava Kuvvetleri üslerine gönderildiğini aktarmıştı.

Öte yandan Union, 22 Ekim'de yaptığı açıklamada, Eurofighter ve F-35 üreten fabrikalardaki mühendis ve işçilerin, BAE Systems ile ücretlerde anlaşamamaları üzerine grev kararı aldıklarını duyurdu.

Unite, üretim ve kalite kontrolün de dahil olduğu dört departmanın katılacağı grevin ilk aşamasının 5-25 Kasım arasında yapılacağını duyurdu.

Sendikadan yapılan açıklamada "Bu üretimi aksatacak ve üretim tesislerini durma noktasına getirecektir" denildi.

Çalışanlar BAE'in %3,6'lık zam teklifini "enflasyon oranının altında olması" nedeniyle reddetti.