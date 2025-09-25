Infantino'dan dikkat çeken Filistin sözleri

Birleşmiş Millet Meclisinde İsrail'in turnuvalarda men edilmesi konusunda tartışmalar devam ederken FIFA Başkanı Gianni Infantino da konu hakkında görüşlerini paylaştı.

"BEN DE AĞLIYORUM"

ABD'nin New York şehrindeki bir etkinlikte konuşan Infantino, "Ne yazık ki bölünmüş, saldırgan ve karmaşık bir dünyada yaşıyoruz. Çocukların acı çektiğini gördüğümde ben de acı çekiyorum. Gazze'de, Ukrayna'da, Sudan'da, Libya'da ya da dünyanın herhangi bir yerinde annelerin ağladığını gördüğümde ben de ağlıyorum." dedi.