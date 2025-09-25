Haberler

Infantino'dan dikkat çeken Filistin sözleri

Infantino'dan dikkat çeken Filistin sözleri
FIFA Başkanı Gianni Infantino, İsrail'in Filistin'e yaptığı soykırım ve dünyada gerçekleşen savaşlar hakkında konuştu. Infantino, "Ne yazık ki bölünmüş, saldırgan ve karmaşık bir dünyada yaşıyoruz. Çocukların acı çektiğini gördüğümde ben de acı çekiyorum. Gazze'de, Ukrayna'da, Sudan'da, Libya'da ya da dünyanın herhangi bir yerinde annelerin ağladığını gördüğümde ben de ağlıyorum" dedi.

Birleşmiş Millet Meclisinde İsrail'in turnuvalarda men edilmesi konusunda tartışmalar devam ederken FIFA Başkanı Gianni Infantino da konu hakkında görüşlerini paylaştı.

"BEN DE AĞLIYORUM"

ABD'nin New York şehrindeki bir etkinlikte konuşan Infantino, "Ne yazık ki bölünmüş, saldırgan ve karmaşık bir dünyada yaşıyoruz. Çocukların acı çektiğini gördüğümde ben de acı çekiyorum. Gazze'de, Ukrayna'da, Sudan'da, Libya'da ya da dünyanın herhangi bir yerinde annelerin ağladığını gördüğümde ben de ağlıyorum." dedi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Dünya
