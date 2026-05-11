İçişleri Bakanı Çiftçi, Moğolistan'da KETK 10'uncu Dönem Toplantısı'na katıldı

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, Moğolistan'da Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi 10'uncu Dönem Toplantısı'na katıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Moğolistan Savunma Bakanı Damba Batlut eş başkanlıklarında Türkiye-Moğolistan Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi (KETK) 10'uncu Dönem Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantının ardından Türkiye adına İçişleri Bakanı Çiftçi ve Moğolistan adına ise Moğolistan Savunma Bakanı Batlut tarafından ticaret ile yatırım ilişkileri, sanayi, küçük ve orta ölçekli işletmeler, gümrük, ulaştırma, lojistik, enerji, madencilik, tarım, hafif sanayi, helal akreditasyonu, eğitim, bilim, teknoloji, kültür, turizm, gençlik, spor ve sağlık alanlarında iş birliğine ilişkin protokol imzalandı.

Toplantı kapsamında iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere; müteahhitlik, ulaştırma, lojistik, enerji, madencilik, tarım ile hayvancılık, hafif sanayi, helal ekonomi, sağlık, eğitim, afet yönetimi, kültür, turizm, KOBİ'ler, kurumsal kapasite gelişimi ve savunma sanayii gibi birçok alanda iş birliğini daha ileri taşıyacak başlıklar değerlendirildi.

HEDEF, TİCARET HACMİNİ 500 MİLYON DOLAR SEVİYESİNE ÇIKARMAK

İmzalanan 10'uncu Dönem KETK Protokolü kapsamında; Türkiye ile Moğolistan arasında 2025 yılında gerçekleşen 104,7 milyon dolar seviyesindeki ikili ticaret hacminin yakın gelecekte 500 milyon dolar seviyesine çıkartmak için adımlar atılması kararlaştırıldı.

Türk firmalarının Moğolistan'da inşaat, altyapı, enerji, gıda, tekstil, turizm, sivil havacılık ve diğer hizmet sektörleri gibi çeşitli alanlarda yürüttüğü faaliyetlerden duyulan memnuniyetin dile getirildiği toplantıda; bu yatırımların çeşitlendirilmesi, Türk özel sektörünün Moğolistan'daki fırsatlar hakkında daha fazla bilgilendirilmesi ve yatırım ortamına ilişkin temasların artırılması konusu görüşüldü.

Moğolistan'ın 'Yeni Karakurum Şehri' vizyonu başta olmak üzere stratejik kalkınma projelerinde Türk firmalarının yer alma arzusunun vurgulandığı 10'uncu Dönem KETK Toplantısının ardından Bakan Çiftçi; imzalanan protokolün, stratejik ortaklığın ekonomik ve ticari boyutunu daha da güçlendireceğine ve iki ülke arasındaki ilişkilere somut, ölçülebilir ve sürdürülebilir katkılar sağlayacağına inandığını kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
