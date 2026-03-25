Hürmüz Boğazı kapandı, Hindistan'da akaryakıt kaosu başladı

Orta Doğu'da patlak veren savaşta stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın trafiğe kapanması ve İran'ın tankerlere geçiş izni vermemesinin yanısıra enerji tesislerine saldırılar nedeniyle dünya genelinde petrol arzı ciddi anlamda düştü. Tedarik zincirlerini sarsan bu gelişmeler enerji ihtiyacının büyük bir kısmını Hürmüz üzerinden karşılayan Hindistan'da, petrol krizi yaşanmasına neden oldu.Hükümet ülkede 1 aylık rezerv kaldığını duyururken, dünyanın en kalabalık ülkesinde halk akaryakıt istasyonlarına akın ederken bir damla benzin için neredeyse birbirlerini ezdi.

Şubat sonunda ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonlarıyla başlayan süreç, Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararıyla küresel bir enerji krizine dönüştü. Dünya petrol arzının yaklaşık üçte birinin geçtiği boğazın kapanmasıyla birlikte, Brent petrol fiyatları varil başına 100 doların üzerine çıktı.

BİNLERCE KİŞİ AKARYAKIT İSTASYONLARINA KOŞTU

Petrol kıtlığı Hindistan'da da kendini gösterdi. Ülkede ciddi bir petrol krizi yaşanıyor.1.4 milyarlık nüfusu ile dünyanın en kalabalık ülkesi konumundaki halk akaryakıt istasyonlarının önünde dev kalabalıklar oluşturdu.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Hindistan'ın dört bir yanındaki akaryakıt istasyonlarında metrelerce kuyruk oluştuğu ve insanların birbirini ezme noktasına geldiği görülüyor. Özellikle Tamil Nadu, Delhi ve Mumbai gibi büyük şehirlerde halk; fiyatların daha da artacağı veya yakıtın tamamen tükeneceği endişesiyle bidonlar ve pet şişelerle istasyonlara akın etti.

HİNDİSTAN EKONOMİSİ "ÇİFTE KISKAÇTA"

Analistler, Hindistan'ın bu krizden en çok etkilenen ülkelerden biri olduğunu vurguluyor. Ülke, mutfak gazı (LPG) ihtiyacının yüzde 60'ını ithal ediyor ve bu ithalatın yüzde 90'ı Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşiyordu. Boğazın kapanmasıyla birlikte sadece akaryakıt değil, yemeklik gaz ve nakliye maliyetleri de katlanarak artmaya başladı.

1 AYLIK REZERV KALDI

Hindistan hükümeti, stratejik petrol rezervlerinin yaklaşık bir ay yetecek düzeyde olduğunu belirterek halka "panik yapmama" ve "stokçuluktan kaçınma" çağrısında bulundu. Ancak bölgedeki çatışmaların durulmaması ve Hürmüz Boğazı'ndaki blokajın devam etmesi, dünyanın en kalabalık ülkesindeki enerji endişesini körüklemeye devam ediyor.