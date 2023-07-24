Hırvatistan Başbakanı Gürcistan'ı AB yolunda destekliyor

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Gürcistan'ı Avrupa Birliği (AB) üyeliği yolunda desteklediğini belirtti. Plenkovic, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Plenkovic, Gürcistan'ın AB ve NATO üyelikleri yolunda ilerleme kaydedeceğine inandığını ifade etti.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, ülkesinin, Gürcistan'ı Avrupa Birliği (AB) yolunda desteklediğini söyledi.

Plenkovic, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile başkent Zagreb'de bir araya geldi.

Başbakanlar, yapılan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Plenkovic, ülkesinin, Gürcistan'ı AB ve NATO üyelikleri yolunda desteklediğini belirtti.

Garibaşvili ile Ukrayna'daki gelişmeleri değerlendirdiğini kaydeden Başbakan Plenkovic, (23 ve 24 Haziran 2022'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde) Ukrayna ve Moldova'ya "aday ülke" statüsü verildiğini anımsatarak, "İnanıyorum ki yıl sonuna kadar üç ülkeyi yeniden müzakere edeceğiz ve Gürcistan kurumsal anlamda AB'ye üyelik yolunda daha da ileriye gidebilecek şekilde ilerleme kaydedecektir." ifadelerini kullandı.

Plenkovic, Gürcistan'daki siyasi ve güvenlik durumunun "zorlu ve hassas" olduğunu kaydederek Hırvatistan'ın, reform çabalarında Gürcistan'ı desteklemeye devam edeceğini ifade etti.

"Hırvatistan'ın, AB entegrasyonuna giden yolumuza verdiği güçlü desteği takdir ediyoruz"

Gürcistan Başbakanı Garibaşvili de Hırvatistan'ı dost ve partner ülke olarak gördüklerini ifade ederek, AB üyesi olmayı başaran Hırvatistan'ın, ülkesi için "Güneydoğu Avrupa'daki örnek ülke" olduğunu söyledi.

"Hırvatistan'ın toprak bütünlüğümüze ve AB entegrasyonuna giden yolumuza verdiği güçlü desteği takdir ediyoruz." ifadesini kullanan Garibaşvili, Gürcistan'ın bir Karadeniz ülkesi ve AB'nin güvenilir bir ortağı olarak, bölgenin ulaşım ve altyapı bağlantısında önemli rol oynadığını kaydetti.

Garibaşvili'nin ziyaretinin, iki ülke arasındaki 30 yıllık diplomatik ilişkilerde, bir Gürcistan Başbakanı'nın Hırvatistan'a yaptığı ilk ziyaret olduğu ifade edildi.