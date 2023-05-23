Hint kadın güreşçiler cinsel istismar iddialarına karşı yürüdü

Hint kadın güreşçiler, cinsel istismar iddiaları nedeniyle Hindistan Güreş Federasyonu Başkanı Brij Bhushan Sharan Singh'in istifa etmesi ve tutuklanması talebiyle Yeni Delhi'de yürüyüş yaptı. Kadın güreşçilerin polise suç duyurusunda bulunduğu olayda, çiftçiler de protestoya destek verdi.

NEW Hint kadın güreşçiler, hakkındaki cinsel istismar iddiaları nedeniyle Hindistan Güreş Federasyonu Başkanı Brij Bhushan Sharan Singh'ın istifa etmesi ve tutuklanması talebiyle ellerinde mumlarla yürüyüş yaptı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen yürüyüşe yaklaşık bin protestocu katıldı.

Singh tarafından cinsel istismara uğradığını öne süren, biri reşit olmayan 7 kadın güreşçi, ülkenin ulusal bayrağını taşıyarak Hint Kapısı anıtına kadar yapılan yürüyüşe öncülük etti. Yürüyüş sırasında çok sayıda polis önlem aldı.

Kadın güreşçiler söz konusu olayla ilgili polise suç duyurusunda bulunmuştu.

Singh'in tutuklanması için ocakta da gösteri düzenlenmişti

Ocak ayında, Singh ve diğer yetkililer hakkında soruşturma başlatılması için uluslararası medyada gündem olan bir gösteri gerçekleştirilmişti.

Dünya şampiyonu güreşçi Vinesh Phogat, protestolar sürerken, 10 kadın güreşçinin Singh'in kendilerine de cinsel istismarda bulunduğunu itiraf ettiğini söylemişti. Phogat, Singh görevinden alınmadıkça güreşçilerin uluslararası turnuvalarda yarışmayacaklarını da açıklamıştı.

Halihazırda görevini sürdüren Güreş Federasyonu Başkanı Singh ise güreşçilerin iddialarını reddetmişti.

Hindistan'da çiftçiler de kadın güreşçilerin protestosuna başkent Yeni Delhi'ye giderek destek vermişti.