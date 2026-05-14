Hindistan ve Rusya dışişleri bakanları, BRICS toplantısı öncesi görüştü

HİNDİSTAN Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde bir araya geldi.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi. Jaishankar, "Görüşmede, Hindistan-Rusya stratejik ortaklığı, ticaret, yatırım, enerji ve iş gücü hareketliliği gibi alanlardaki iş birliği ele alındı. Küresel ve çok taraflı konular da masaya yatırıldı" ifadeleri kullanıldı.

Hindistan'ın ev sahipliğinde 14-15 Mayıs'ta BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlenecek.

