Hayrat Yardım, Sudan'a 60 Ton İlaç Yardımı Yaptı

Hayrat Yardım, Sudan'a kanser ve böbrek hastalığı tedavilerinde kullanılan ilaçlar da dahil olmak üzere 60 ton ilaç yardımında bulundu. Yardım, Sudan'daki insani krizin yol açtığı sağlık sorunlarını hafifletmeyi ve bölgedeki sağlık çalışanlarının etkili şekilde hizmet vermelerini sağlamayı hedefliyor.

Hayrat Yardım, Sudan'a aralarında kanser ve böbrek hastalığı tedavilerinde kullanılanların da olduğu 60 tonluk ilaç yardımında bulundu.

Hayrat Yardım Dış İlişkiler Direktörü Kerem Baha Apuhan, yaptığı yazılı açıklamada, 25 milyon Sudanlının 15 Nisan'dan bu yana büyük insani krizle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Ülkede temel ihtiyaçlara erişimin kısıtlandığına, sağlık sisteminin çöktüğüne ve kronik hastalıkların arttığına değinen Apuhan, temel aşıların ulaşamadığı bölgelerde salgın hastalıkların baş göstermesi, beslenme sorunları ve kronik hastalıkların halk sağlığını ciddi biçimde tehdit ettiğini bildirdi.

Hayrat Yardım'ın, Sudan'daki insani krizin yol açtığı sağlık sorunlarını hafifletmek ve devletin sağladığı yardımlara destek olmak adına elini taşın altına koyduğunu vurgulayan Apuhan, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar Hayrat Yardım olarak Türkiye Cumhuriyeti devletince sağlanan 6 kargo uçağı vasıtasıyla Sudan halkına içerisinde kanser, böbrek ve akut tedavi ilaçlarının da bulunduğu 60 tonluk ilaç yardımı gerçekleştirdik. Bu yardımlarla, ilaç eksikliği nedeniyle gerçekleşen ölümlerin ve sağlık sorunlarının önüne geçilmesi ve bölgedeki sağlık çalışanlarının etkili şekilde hizmet vermelerini hedefliyoruz. Yapılan yardım 500 bin Sudanlının doğrudan ve dolaylı olarak yaralarını sararak, ülkenin mücadele ettiği ciddi sağlık sorunlarını hafifletmeye yönelik bir umut ışığı olacak. Türk halkının desteğinin artmasıyla Sudan'da daha geniş kitlelere ulaşmayı, can kayıplarının ve sağlık sorunlarının mümkün olduğunca önüne geçmeyi hedefliyoruz."

Apuhan, insani yardımların Sudan'a ulaştırılmasında destek olan Dışişleri ve Milli Savunma bakanlıklarına teşekkürlerini iletti.