ABD'nin adalardan oluşan Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası'nda çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve can kaybının artabileceğini açıkladı.

- Hawaii'de orman yangını: 6 ölü

HONOLULU - ABD'nin adalardan oluşan Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası'nda çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin adalardan oluşan Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası'ndaki yangın devam ediyor. Maui Belediye Başkanı Richard Bissen yaptığı açıklamada, yangında şu ana kadar 6 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Yetkililer, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve can kaybının artabileceğini açıkladı.

Adada çıkan üç yangın nedeniyle 13 yerleşim bölgesinin tahliye edildiğini ifade eden yetkililer, 16 yolun ulaşıma kapatıldığını ve vatandaşlar için 5 sığınağın açıldığını belirtti. Yangında kaç ev veya iş yerinin hasar gördüğü henüz bilinmezken, binlerce kişinin elektriksiz kaldığı aktarıldı.