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BBC

Hamas Yöneticisi Beyrut'ta Öldürüldü

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Hamas, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta üst düzey bir yöneticisinin öldürüldüğünü doğruladı. Saleh al-Arouri'nin öldürüldüğü saldırının insansız hava aracı ile yapıldığı belirtiliyor.

Hamas, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta üst düzey bir yöneticisinin öldürüldüğünü doğruladı.

Başkentin dış mahallelerinden Dahiyeh’de öldürülen kişinin Saleh al-Arouri olduğu açıklandı.

Saldırının insansız hava aracı ile yapıldığı aktarılıyor.

İsrail saldırıyla ilgili yorum yapmadı.

Saleh al-Arouri’nin örgütün siyasi kanadındaki üst düzey rolünün yanında, askeri konularda da karar vericilerden biri olduğu kaydediliyor.

Haber gelişiyor.

BBC

İnsansız Hava Aracı Lübnan Orta Doğu Uluslararası İlişkiler Politika Dünya Güncel Haberler

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