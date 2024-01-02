Hamas Yöneticisi Beyrut'ta Öldürüldü
Hamas, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta üst düzey bir yöneticisinin öldürüldüğünü doğruladı. Saleh al-Arouri'nin öldürüldüğü saldırının insansız hava aracı ile yapıldığı belirtiliyor.
Hamas, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta üst düzey bir yöneticisinin öldürüldüğünü doğruladı.
Başkentin dış mahallelerinden Dahiyeh’de öldürülen kişinin Saleh al-Arouri olduğu açıklandı.
Saldırının insansız hava aracı ile yapıldığı aktarılıyor.
İsrail saldırıyla ilgili yorum yapmadı.
Saleh al-Arouri’nin örgütün siyasi kanadındaki üst düzey rolünün yanında, askeri konularda da karar vericilerden biri olduğu kaydediliyor.
Haber gelişiyor.