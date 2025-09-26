Gönüllü Vesileler Derneği, Afrika'ya 2.913 Süt Keçisi Dağıtarak Ekonomik Kalkınmaya Destek Oluyor

GÖNÜLLÜ Vesileler Derneği, Afrika'nın kıtlık ve kuraklıkla mücadele eden bölgelerinde 2024 yılında başladığı süt keçisi projesi kapsamında ailelere toplam 2 bin 913 süt keçisi dağıtıldığını duyurdu. Dernek, bu yardımla ekonomik kalkınmaya destek olmayı ve çocukların gıda ihtiyacını karşılamayı hedeflediğini bildirdi.

Dernekten verilen bilgiye göre, proje kapsamında Madagaskar, Tanzanya ve Burkina Faso'da toplam 2 bin 913 süt keçisi ailelere teslim edildi. Her gün 4 ila 7 aileye ulaşan dağıtımlarla, binlerce açlık sınırında doğan ve hastalıklarla boğuşan çocuk düzenli süte kavuştu.

Süt keçileri sayesinde çocukların günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılayabildiği ve artan sütün, satışa dönüştürülerek ailelere ek gelir sağladığı belirtildi. Keçilerin yavrulamasıyla küçükbaş hayvancılık yaygınlaşırken, köylerde üretim kültürünün de geliştiği ifade edildi.

Dernek Başkanı Ahmet Temel, projeyle ilgili, "Bir süt keçisi sadece süt değildir; aynı zamanda umut, sağlık ve ekonomik kalkınmadır. Çocukların yaşamı, annelerin duası ve köylerin geleceği bu yardımlarla yeniden yeşeriyor. Bizim hedefimiz yalnızca yardım ulaştırmak değil; köylerin kendi ayakları üzerinde durmasını sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

HEM AFRİKA HEM TÜRKİYE'DE BİRÇOK YARDIM FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Temel, "Gönüllü Vesileler Derneği, hem Türkiye'de hem de Afrika'nın farklı bölgelerinde yürüttüğü insani yardım faaliyetleriyle binlerce ihtiyaç sahibine umut oluyor. Dernek, su kuyuları açarak ve tankerlerle su taşıyarak susuz köylere hayat kaynağı ulaştırıyor; gıda yardımları, ekmek ve pirinç dağıtımlarıyla ailelerin sofralarını bereketlendiriyor. Kıyafet ve kırtasiye yardımlarıyla çocukların eğitim yolculuklarını destekleyen dernek, Türkiye'de de binlerce aileye gıda paketleri ulaştırarak dayanışmayı güçlendiriyor. Adak, akika, sadaka ve vacip kurban organizasyonlarıyla bağışçıların emanetlerini en kısa sürede ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Gönüllü Vesileler, yaptığı her çalışma ile sadece karın doyurmuyor; güven, umut ve kardeşlik inşa ediyor" dedi.