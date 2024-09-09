Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Kazakistan Turizm ve Spor Bakanı ile Buluştu

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Kazakistan'ın başkenti Astana'da Kazakistan Turizm ve Spor Bakanı Yerbol Myrzabosynov ile bir araya geldi.

Bakan Bak açıklamasında, "Kazakistan Turizm ve Spor Bakanı Yerbol Myrzabosynov kardeşimle Astana'da bir araya geldik. İki dost ülke arasında gençlik ve spor alanındaki güçlü iş birliğini artırarak sürdüreceğiz" dedi.