Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Kazakistan Turizm ve Spor Bakanı ile Buluştu
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Kazakistan Turizm ve Spor Bakanı Yerbol Myrzabosynov ile bir araya geldi. İki dost ülke arasında gençlik ve spor alanındaki iş birliği güçlendirilecek.
GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Kazakistan'ın başkenti Astana'da Kazakistan Turizm ve Spor Bakanı Yerbol Myrzabosynov ile bir araya geldi.
Bakan Bak açıklamasında, "Kazakistan Turizm ve Spor Bakanı Yerbol Myrzabosynov kardeşimle Astana'da bir araya geldik. İki dost ülke arasında gençlik ve spor alanındaki güçlü iş birliğini artırarak sürdüreceğiz" dedi.