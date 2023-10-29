Gazze Şeridi'nde Telekomünikasyon Hizmetleri Yeniden Sağlanmaya Başlandı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı sonucunda kesilen telekomünikasyon hizmetleri kademeli olarak yeniden sağlanmaya başlandı. Filistin Telekomünikasyon Şirketi (PALTEL) tarafından yapılan açıklamada, teknik ekiplerin zorlu koşullar altında hasarı gidermeye çalıştığı belirtildi. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Başkanı Francesco Rocca ise Filistin Kızılayı ile iletişimlerinin kesildiğini ve Elon Musk'tan yardım istediklerini söyledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı sonucunda kesilen telekomünikasyon hizmetleri tekrar sağlanmaya başlandı.

Filistin Telekomünikasyon Şirketi (PALTEL), sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılar nedeniyle 27 Ekim 2023 Cuma günü kesintiye uğrayan telekomünikasyon hizmetlerinin (sabit hat, mobil ve internet) kademeli olarak yeniden sağlandığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Teknik ekiplerimiz zorlu koşullar altında dahili ağ altyapısında meydana gelen hasarı özenle gidermektedir" denildi.

IFRC BAŞKANI ROCCA: FİLİSTİN KIZILAYINA ULAŞAMIYORUZ

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Başkanı Francesco Rocca, dün yaptığı açıklamada Filistin Kızılayına ulaşamadıklarını belirtmişti. Rocca, iletişimin tekrar sağlanması için ABD'li girişimci Elon Musk'tan yardım istemişti. Rocca, "Dünden bu yana Gazze Şeridi'ndeki Filistin Kızılayı ile irtibatımız kesildi. İki hastaneyi ve ambulans hizmetlerini yönetiyorlar. Onların güvenliği konusunda endişeliyim. İnsanların yardım alıp almadığını ve nasıl aldığını bilmiyoruz. Elon Musk, SpaceX ve Starlink iletişimin yeniden kurulmasına yardımcı olabilir mi?" ifadelerini kullanmıştı.