Gazze'de Yakıt Sıkıntısı Nedeniyle Eski Kil Fırınları Kullanılıyor

Gazze Şeridi'ndeki yaşayan bir aile, yakıt sıkıntısı ve İsrail ordusunun kasıtlı olarak fırınları hedef alması nedeniyle ekmek hazırlamak için eski kil fırınlarını kullanmaya başladı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, Filisitinliler İsrail ordusu tarafından Refah Sınır Kapısı'ndan geçişine izin verilmeyen yakıt problemiyle karşı karşıya kaldı. Gazze'de tükenen yakıt hastanelerde ve beslenme konusunda büyük sıkıntıya sebep oldu. İsrail ordusunun kasıtlı olarak fırınları hedef alması nedeniyle gıda sıkıntısı çeken Filistinlilere Al-Hamidi ailesi eski kil fırınını kullanarak yardım ediyor. Gazze Şeridi'nde bulunan Maghazi kampında yaşayan Al-Hamid ailesi ve ailenin gönüllü gençleri, eski kil fırınını yakıt sıkıntısından dolayı kullanmaya başladı. Aile, fırını yemek pişirmek isteyen ve ekmeğe ihtiyacı olan herkesin kullanımına açtı. Ekmek almaya gelen vatandaşlardan Ahmed Salem, Al-Hamidi ailesinden bir grup gencin, ekmek krizi nedeniyle gönüllü olarak Filistinlilere hizmet ettiğini söyledi. Salem, fırın ve yakıtın bulunmadığını, kamptaki tek fırının da bombalandığını sözlerine ekledi. Durumun zor olduğunu, elektrik ve suyun bulunmadığını, durumun giderek kötüleştiğini ifade eden Salem, bugün unun olduğunu ancak yarın ne olacağını bilmediğini söyledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı son açıklamalara göre İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2 bin 913'ü çocuk olmak üzere toplam 7 bin 28 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 18 bin kişi yaralandı.

İsrail savaş uçakları 25 Ekim'de Gazze Şeridi'nin merkezindeki Maghazi Mülteci Kampı'nda bulunan fırını vurmuştu. Saldırı sonucu 10 Filistinli hayatını kaybetmişti. Ayrıca çevredeki çok sayıda dükkan ve ev de tamamen yıkılmış, büyük yıkım meydana gelmişti. - GAZZE