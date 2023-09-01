Gazze'de Kur'an-ı Kerim'i birkaç saat içinde hiç kesinti olmadan ezbere okuyan bin 442 hafız için düzenlenen törende, üst düzey yetkililer, din alimleri ve binlerce Filistinli katıldı. Törende Kur'an-ı Kerim'i ezberleyenlere umre ödülü verildi.

- Gazze'de bin 442 hafız için görkemli tören

GAZZE - Gazze'de Kur'an-ı Kerim'i birkaç saat içinde hiç kesinti olmadan ezbere okuyan bin 442 hafız için tören düzenlendi.

Gazze'de "Safwat Al-Hoffaz 2" (Seçkin Hafızlar 2) projesi kapsamında Kur'an-ı Kerim'i birkaç saat içinde hiç kesinti olmadan tek oturumda ezbere okuyan bin 442 hafız için bir tören düzenledi.

Dar al-Quran and Sunnah Kurumu ve Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı işbirliği ile Gazze'nin merkezindeki Yarmuk Stadyumu'nda düzenlenen kutlamaya üst düzey yetkililer, çok sayıda din alimi ve binlerce Filistinli katıldı. Kur'an- ı Kerim tilavetinin yapıldığı törende ilahiler söylendi.

Dar Al Quran Wa Al-Sunnah Kurumu Başkanı Dr. Abdul Rahman Al Jamal yaptığı konuşmada törene katılanlara teşekkür etti. Gazze Şeridi'nde binlerce kişinin Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek için elinden geleni yaptığını belirten Al Jamal, ailelere çocuklarını Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeleri için merkezlere göndermeleri çağrısında bulundu. Al-Jamal ayrıca bu onur verici sonuç için büyük çaba sarf eden öğretmenlere de şükranlarını sundu. Törende Kur'an-ı Kerim'i ezberleyenlere umre ödülü verildi.