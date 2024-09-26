Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne Galibiyetle Başladı

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Galatasaray, kendi sahasında PAOK'u 3-1'lik skorla geçerek yeni formatıyla oynanan turnuvaya üç puanla başladı.

Bu sezon ilk kez 36 takımla oynanacak turnuvada Galatasaray, Rahman Baba (kendi kalesine), Yunus Akgün ve Mauro Icardi'nin kaydettiği gollerle Yunan ekibini 3-1 mağlup etti.

48. dakikada Rahman Baba'nın kendi kalesine kaydettiği golle 1-0 öne geçen sarı kırmızılılar, 68. dakikada Konstantelias'ın golüne engel olamadı.

76. dakikada Yunus Akgün, Osimhen'in asistinde Galatasaray'ı öne geçirdi.

Sonradan oyuna dahil olan Mauro Icardi, uzatma dakikalarında üçüncü golü atarak maçın skorunu da belirledi.

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Letonya'nın Rigas FS ekibiyle 3 Ekim Perşembe günü TSİ 19.45'te karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmadan önce Galatasaraylılar ile bir grup Yunan taraftar arasında gerginlik yaşandı.

PAOK kulübünün davetlisi olarak gelen bir grup Yunan taraftar, karşılaşma öncesi Batı Alt Tribünü'nde yerlerini aldı.

PAOK'lu ve Galatasaraylı taraflarlar arasında sözlü atışma yaşandı. Bu atışmanın ardından polis ekipleri, Yunan grubun etrafında güvenlik önlemi aldı.

Yaşananların ardından stat hoparlörlerinden "İzmir Marşı" çalındı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş da ilk maçlarına çıkacak

26 Eylül'de Fenerbahçe İstanbul'da Union Saint Gilloise ile Beşiktaş ise deplasmanda Ajax ile karşı karşıya gelecek.

Her takım dördü sahasında dördü deplasmanda toplam 8 maç oynayacak.

30 Ocak 2025'ye aynı saatte oynanacak 18 maçın ardından ligde ilk 8 takım tur atlayacak ve doğrudan son 16 turuna kalacak.

Ligi 9 ve 16. sıra arasında tamamlayan takımlar, son 16 turunda ligi 17 ve 24. sıra arasında tamamlayan takımlarla eşleşecek.

Eleme usulüyle oynanacak maçların ardından 2024-25 UEFA Avrupa Ligi finali 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao şehrindeki San Mamés Stadyumu'nda oynanacak.

Türk takımlarının fikstürü

Fenerbahçe'nin fikstürü

26 Eylül 2024 Fenerbahçe - Union Saint Gilloise (Belçika)

3 Ekim 2024 Twente (Hollanda) - Fenerbahçe

24 Ekim 2024 Fenerbahçe - Manchester United (İngiltere)

7 Kasım 2024 AZ Alkmaaar (Hollanda) - Fenerbahçe

28 Kasım 2024 Slavia Prag (Çekya) - Fenerbahçe

11 Aralık 2024 Fenerbahçe - Athletic Bilbao (İspanya)

23 Ocak 2025 Fenerbahçe - Lyon (Fransa)

30 Ocak 2025 Midtjylland (Danimarka) - Fenerbahçe

Galatasaray'ın fikstürü

25 Eylül 2024 Galatasaray - PAOK (Yunanistan) - OYNANDI

3 Ekim 2024 Riga Skola (Letonya) - Galatasaray

23 Ekim 2024 Galatasaray - Elfsborg (İsveç)

7 Kasım 2024 Galatasaray - Tottenham (İngiltere)

28 Kasım 2024 AZ Alkmaar (Hollanda) - Galatasaray

12 Aralık 2024 Malmö (İsveç) - Galatasaray

21 Ocak 2025 Galatasaray - Dinamo Kiev (Ukrayna)

30 Ocak 2025 Ajax (Hollanda) - Galatasaray

Beşiktaş'ın fikstürü

26 Eylül 2024 Ajax (Hollanda) - Beşiktaş

3 Ekim 2024 Beşiktaş - Eintracht Frankfurt (Almanya)

24 Ekim 2024 Lyon (Fransa) - Beşiktaş

6 Kasım 2024 Beşiktaş - Malmö (İsveç)

28 Kasım 2024 Beşiktaş - Maccabi Tel-Aviv (İsrail)

12 Aralık 2024 Bodo/Glimt (Norveç) - Beşiktaş

22 Ocak 2025 Beşiktaş - Athletic Club (İspanya)

30 Ocak 2025 Twente (Hollanda) - Beşiktaş