Fransa yanıyor! Sendika üyeleri ekonomi ve maliye bakanlığı binasını bastı

Ulusal basına göre, Fransa'da önde gelen işçi sendikalarının çağrısıyla iktidarın kemer sıkma politikalarına karşı ulaşım, sağlık, eğitim gibi sektörlerde çalışanlar greve giderken ülke genelindeki eylemler devam ediyor.

BAKANLIK BİNASINI BASTILAR

Fransa'nın başkenti Paris'te greve giden sendika üyeleri bugün ekonomi ve maliye bakanlığı binasını bastı. Servis edilen görüntülerde sendika üyelerinin sloganlar atarak ellerindeki bayraklarla güvenlik görevlilerin engellemelerine rağmen binaya girdikleri anlar yer aldı.

58 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Geçen hafta düşen hükümetin İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, Paris'te düzenlediği basın toplantısında, ülke genelinde bugüne kadar 230 eylem düzenlendiğini belirtti. Retailleau, 11'i başkent Paris'te olmak üzere, ülke genelinde toplam 58 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Öte yandan, güneydeki Akdeniz kenti Marsilya'da polis memurları, yerdeki bir kadın göstericiyi "defol" diyerek tekmeledi ve itti.

FABRİKA GİRİŞİNİ PALETLERLE KAPATTILAR

Ayrıca, kentte farklı bir noktada ise eylemciler, İsrail'e makineli tüfek mermisi üretmekle suçladıkları Eurolinks fabrikasının girişini çöp kutuları, araç lastikleri ve ahşap paletlerle kapattı. Eylemciler, paletlerle yaptıkları barikatın üzerine "Soykırımcı fabrikayı kapatalım" yazılı afiş astı.