Fransa'da Havalimanı İşçileri Greve Gidecek

Fransa'da Havalimanı İşçileri Greve Gidecek
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Fransa'da havalimanı işçilerinin grevi nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi. Paris Charles de Gaulle, Orly ve Beauvais havalimanlarında ve diğer şehirlerde uçuşların önemli bir kısmı iptal edildi.

FRANSA'da, başkent Paris başta olmak üzere çeşitli şehirlerde, havalimanı işçilerinin greve gitmesi nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi.

Fransa Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGAC), havalimanı işçilerinin grevi nedeniyle hava yolu şirketlerinden 3 ve 4 Temmuz'da bazı uçuşlarını iptal etmelerini istedi. DGAC'nin talebi doğrultusunda, 3 Temmuz'da Paris bölgesindeki Paris Charles de Gaulle, Orly ve Beauvais havalimanlarında uçuşların yüzde 25'i, Lyon, Marsilya, Montpellier, Ajaccio ve Figari havalimanlarında uçuşların yüzde 30'u, Nice, Bastia ve Calvi havalimanlarında ise yüzde 50'si iptal edildi. 4 Temmuz'da ise Paris Charles de Gaulle, Orly ve Beauvais havalimanlarında seferlerin yüzde 40'ında iptaller olacağı kaydedildi.

Trafik kontrol hizmetleri personelinin, çalışma koşulları ve personel eksikliği gibi sorunlara dikkati çekmek amacıyla grev düzenlediği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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