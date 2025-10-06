Haberler

Firari FETÖ'cü influencer oldu! Türk vatandaşlarından binlerce Euro topladı
Firari FETÖ'cü, Almanya'da Adana'dan gelen firmanın balını tanıttı

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçan FETÖ firarileri şimdilerde sosyal medyada influencer olarak paylaşım yapıp para kazanıyor.

FİRARİ FETÖ'CÜ KAÇTIĞI ALMANYA'DA İNFLUENCER OLDU

Adana'da uzun yıllar gazetecilik yapan Yüksel Evsen de hain darbe girişiminin ardından Almanya'ya kaçtı. FETÖ'ye ilişkin yargılandığı davada 9 yıl hapis cezasına çarptırılan Evsen, şimdilerde Instagram ve YouTube'da Almanya'ya yerleşmek isteyenler için videolar çekiyor.

TÜRK VATANDAŞLARINDAN BİNLERCE EURO TOPLADI

Evsen'in iş ilanları hakkında bilgi almak isteyenlerden 100 Euro para talep ettiği ve vize danışmanlığı adı altında binlerce Euro aldığı iddia edildi.

TÜRK FİRMALARIN REKLAMINI DA YAPIYOR

Ayrıca Evsen'in, Almanya'ya fuara gelen bazı firmaların da reklamını yapıp sosyal medya hesabında paylaşması dikkatlerden kaçmadı. Son olarak Evsen, Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen 'Anuga 2025 Gıda Fuarı'na katılan Adana'nın Kozan ilçesi merkezli bir bal firmasının standını ziyaret edip paylaşım yaptı. Firmanın genel müdürü ile birlikte bal tanıtımı yapan FETÖ'den 9 yıl hapis cezası bulunan hükümlü Evsen, bu anları sosyal medyada paylaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya
