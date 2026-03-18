Londra'da alışılmışın dışında buluşma: Finlandiya ve Kanada liderleri sabah koşusunda

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile Kanada Başbakanı Mark Carney, Londra'daki temasları sırasında alışılmışın dışında bir görüntü verdi. Resmi programların dışında Hyde Park'ta eşleriyle birlikte koşuya çıkan iki liderin samimi anları, sosyal medyada geniş yankı uyandırarak gündeme oturdu.

  • Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Kanada Başbakanı Mark Carney, eşleriyle birlikte Londra'da Hyde Park'ta sabah koşusuna çıktı.
  • İki lider, Kanada Başbakanı Carney'nin İngiltere'ye yaptığı resmi ziyaret kapsamında bir araya geldi.
  • Stubb, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, koşu sırasında Hint filmi 'Dhurandhar' hakkında sohbet ettiklerini belirtti.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Kanada Başbakanı Mark Carney ve eşleriyle birlikte İngiltere'nin başkenti Londra'da sabah koşusuna çıktı. Hyde Park'ta kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

RESMİ ZİYARETE SPOR MOLASI

Kanada Başbakanı Carney'nin İngiltere'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında bir araya gelen iki lider, diplomatik temasların yanı sıra spor yaparak dikkat çekti. Eşlerinin de katıldığı koşuda samimi görüntüler öne çıktı.

EŞLERİ İLE BİRLİKTE KOŞTULAR

Stubb, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Buz hokeyi pisti yok, bu yüzden Başbakan Mark Carney, Diana ve Suzanne ile Hyde Park'ta güzel bir sabah koşusu yaptık" ifadelerini kullandı.

SİNEMA SOHBETİ YAPTILAR

İkilinin koşu sırasında gişe rekorları kıran Hint filmi Dhurandhar hakkında sohbet ettikleri duyuldu. Fin cumhurbaşkanının Stubb, Hindistan ziyareti öncesinde oğlunun tavsiyesiyle "Dhurandhar" adlı Hint yapımı bir casusluk filmini izlediğini söyleyince, Hindistan'daki takipçi sayısının ve popülaritesinin "inanılmaz" düzeyde arttığını anlattı.

Görüntüler, uluslararası kamuoyunda liderlerin resmi programlar dışındaki doğal anlarını yansıtması nedeniyle "yumuşak diplomasi" örneği olarak değerlendirilirken, Stubb spor tutkusu ile bilinen biri lider. Finlandiya cumhurbaşkanı triatlon ve koşu yarışlarına katılan aktif bir siyasetçi olarak tanınıyor.

Elif Yeşil
500

