Filistin Milli Takımı'nın golcü futbolcusu İsrail saldırısında hayatını kaybetti

Filistin Milli Takımı'nda da forma giyen golcü futbolcu Muhammed Bereket, Han Yunus'taki evi dün İsrail güçleri tarafından bombalanması sonucu hayatını kaybetti.

Saldırıda hayatını kaybeden 9 yaşındaki Bereket'e "Han Yunus'un efsanesi" lakabı veriliyordu. El Ahli Gazze formasıyla tanınan Bereket, Gazze'de 100 gole ulaşan ilk futbolcu olmuştu.

Kariyeri boyunca 114 gol atan Bereket, Batı Şeria ve Ürdün'deki takımlarda da oynamıştı. Maghazi forması giyen savunma oyuncusu Halid Ebu Habal, Bereket'in ölümünü "Filistin futbolu için büyük bir kayıp" olarak nitelendirdi ve onu "hızlı, zeki ve golcü" olarak tanımladı.

Filistin Futbol Federasyonu'nun verilerine göre, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 157 sporcu öldü, bunlardan 23'ü çocuktu ve 90'ı futbolcuydu. Bu süre zarfında en az 22 spor tesisi yok edildi ve birçok sporcu da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İsrail'deki insan hakları grupları, ülkenin Uluslararası Adalet Divanı'nın Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasına ilişkin kararına uymadığını iddia etti. Bu gruplar, İsrail'in Ocak sonundaki ön duruşmada alınan karara uymadığını belirtti. İnsan hakları örgütleri, ICJ kararının Gazze'deki insani felaketi durdurma konusunda yasal bir yükümlülük sunduğunu vurguladı ve karara uyulmasını talep etti. Ancak, ICJ'nin kararını takiben Gazze'ye gönderilen insani yardımların yüzde 50 oranında azaldığına dikkat çekildi.