Üye Girişi
Haberler
Kabine bugün asgari ücret ana gündemiyle Beştepe'de toplanıyor
Erdoğan talimatı bugünkü Kabine toplantısında verecek
Trump: Putin benimle en kısa sürede görüşmek istediğini söyledi
Trump, Putin'in kendisinden ne istediğini açıkladı
2 milyar liralık Genel Sağlık Sigortası borcu silinecek
Meclis'e geliyor: 2 milyarlık borç silinecek
Ünlü sunucunun taciz isyanı: Binanın önünde bir şizofren var, dışarı çıkamıyorum
Ünlü sunucunun taciz isyanı: Binanın önünde şizofren var, çıkamıyorum

FETÖ finansörü "Kervancı Ali"nin tüm mal varlığı hazineye devredildi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pensilvanya'daki çiftliği örgüte hibe etmesiyle hatırlanan FETÖ'nün önde gelen finansörlerinden Ali Katırcıoğlu ve ailesinin yer aldığı davada gerekçeli karar açıklandı. "Kervancı Ali" lakabıyla tanınan Ali Katırcıoğlu'nun tüm malvarlığı hazineye devredildi.

FETÖ'nün para kaynağı olarak bilinen Kaynak Holding ve bağlı şirketlerin yöneticileri ile ortakları hakkındaki yargılama tamamlandı. Davada, Ali Katırcıoğlu'nun kızı Fatma Nuray Demircan ve oğlu Mustafa Talat Katırcıoğlu başta olmak üzere aile bireyleri ve şirket yöneticileri hakkında hüküm verildi. Mahkeme, aileye ait üç ayrı şirketle birlikte, şahsi malvarlıklarının da müsaderesine karar verdi.

Daha önce Katırcıoğlu ailesi hakkında iki ayrı davada karar verilmiş ve bu davalar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından birleştirilerek İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. Son karar ile birlikte aileye ait Akasya Alçı Maden Üretim, Akasya Yapı Sanayi ve Ticaret, Aksan Ak Madencilik Enerji Sanayi ve Elbruz Enerji Elektrik Üretim şirketlerinin malvarlığı hazineye devredildi.

FETÖ finansörü 'Kervancı Ali'nin tüm mal varlığı hazineye devredildi

KIZI VE OĞLU DA ŞİRKET ORTAKLARI ARASINDA

İki yıl önce hayatını kaybeden Ali Katırcıoğlu'nun, FETÖ'nün Pensilvanya'daki şirketlerine 4 milyon 65 bin dolar ödeme yaptığı ve bu yolla örgüte finansal destek sağladığı belirlendi. Katırcıoğlu'nun kızı Fatma Nuray Demircan ve oğlu Mustafa Talat Katırcıoğlu da Akasya Alçı Maden Üretim şirketinin ortakları arasındaydı. Bu kişilerin örgütün üst ve tepe yöneticileriyle irtibatlı olduğu tespit edildi.

FETÖ finansörü 'Kervancı Ali'nin tüm mal varlığı hazineye devredildi

FETÖ İLE MİLYONLARCA LİRALIK PARA İLİŞKİSİ

Mahkeme, sanıklardan Fatma Nuray Demircan ve Nadir Aksoy'a "terörizmin finansmanını önlenmesine muhalefet etme" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. Demircan, Akasya Alçı Maden şirketinin ortaklarından biriydi ve örgütle doğrudan bağlantısı bulunduğu ortaya çıkarıldı. Nadir Aksoy'un da aynı şirketin ortağı ve yönetim kurulu üyesi olduğu ve FETÖ ile milyonlarca liralık para ilişkisi kurduğu belirlendi.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre şirket müdürlerinden Ümıt Toygar, Yılmaz Demirtaş, Mustafa Aygün, Zafer Döğer ve Behzat Susamlı hakkında ise delil yetersizliğinden beraat karara verildi. Yargılama sonucunda aileye ait malvarlığın tamamı hazineye geçerken, Katırcıoğlu ailesinin FETÖ'ye verdiği maddi desteğin detayları da ortaya çıkmış oldu.

FETÖ finansörü
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
img

Ünlü sunucunun taciz isyanı: Binanın önünde şizofren var, çıkamıyorum
img

Nihal Yalçın'dan 'Yalan Dünya' itirafı: Ciddi zorbalık yaşadım
img

"Ezan yasaklandı" iddiası ortalığı karıştırdı
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAhmet Ertaş:

Bir tane yaa bir tane siyasi ayagi yokmuydu milletvekili bakan ilbaşkani yokmuydu allah rizasi bir halkla nasil boyle.dalga geçebiliyorlar bu din tuccarlari hukumet bunlarla.kol kola yan yana diz dizeydi ortak olduğunuz şirketi devrettiniz ençok ortak olan akp li ler uzulmuştur

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Fetö'nün siyasi ayağı diyen arkadaşlar Ak parti ile fetö 2011'de ayrışdı Ak parti kendi için de temizlik yaptı ne yapsın hükümet siyasi ayağı Chp' ye mi çöksün

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdem Bilican:

Darısı menzilcilere

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıENSON:

Ülkemizde hala Fetöcü dolu, Türkiye’ye den gelip bu hainlerin bazıları Avkat savcı iş yaratıkları her iki üç ayda Köln’de bütün gece toplantılar yapıyorlar,

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBaba Yabgu:

Siyasi ayağı ülkeyi yönetiyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şenol Güneş'ten Volkan'a küfür gibi sözler: İt de gelse hoş geldin derim
Şenol Güneş'ten elini sıkmayan Volkan'a küfür gibi sözler
MTV'de büyük zam: 2025 tarifesi belli oldu
MTV'de büyük zam: 2025 tarifesi belli oldu:
Tolunay Kafkas, Şenol Güneş'in elini sıkmayan Volkan Demirel'i açık açık tehdit etti
Şenol Güneş'in elini sıkmayan Volkan'ı açık açık tehdit etti
Uzun zaman sonra 1 milyonluk soru açıldı, yarışmacı cevaplamayıp çekildi
Uzun zaman sonra 1 milyonluk soru açıldı! Yarışmacı bakın ne yaptı
Bakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şara ile Şam'da görüştü
Şam'da tarihi kare! Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı
'Belediye ezanı yasakladı' iddiası ortalığı karıştırdı
"Ezan yasaklandı" iddiası ortalığı karıştırdı

Son Dakika Haberleri

REAL MADRID-SEVILLA MAÇI CANLI, HD İZLE! Real Madrid Sevilla maçı hangi kanalda? Kayserispor-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? KAYSERİSPOR GALATASARAY maç özeti! Golleri kim attı? Galatasaray'a verilen penaltı pozisyonu! (VİDEO İZLE) TRABZONSPOR-BODRUMSPOR MAÇI CANLI İZLE! Trabzonspor Bodrumspor maçı CANLI,HD, donmadan izleme linki Gaziantep-Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? GAZİANTEP ANTALYASPOR maç özeti! Golleri kimler attı? Ömür Akkor kimdir? Ömür Akkor kaç yaşında, nereli? Şef Ömür Akkor'un hayatı ve kariyeri! Çam ağacı süslemek günah mı? Çam ağacı süslemek haram mı Diyanet? Kayserispor-Galatasaray maçı ilk 11'ler! Kayserispor Galatasaray maçı ilk 11'leri açıklandı mı? GÖZTEPE ÇAYKUR RİZESPOR maçı CANLI, HD izle! Süper Lig Göztepe Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Tarih netleşti! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 23 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.