Trump'tan Fed Başkanı Powell için kritik hamle! Resmen ipini çekmeye hazırlanıyor

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, ABD Adalet Bakanlığı'nın Fed binalarının yenilenmesiyle ilgili kendisine yönelik bir cezai iddianame tehdidinde bulunduğunu belirterek, "Hiç kimse, Fed başkanı da dahil olmak üzere kanunların üstünde değildir. Ancak bu benzeri görülmemiş eylem, yönetimin tehditleri ve süregelen baskısı bağlamında daha geniş bir perspektiften değerlendirilmelidir" dedi.

  • ABD Adalet Bakanlığı, Federal Rezerv'e büyük jüri celbi tebliğ etti.
  • Celp, Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell'ın 2023 Haziran'da Senato Bankacılık Komitesi'nde verdiği ifadeyle bağlantılı cezai iddianame tehdidi içeriyor.
  • Powell'ın ifadesi, Federal Rezerv ofis binalarının yenilenmesini kapsayan çok yıllı bir projeye ilişkindi.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Adalet Bakanlığı'nın cuma günü Fed'e büyük jüri celbi tebliğ ettiğini bildirdi.

Celbin geçen yıl haziran ayında Senato'nun Bankacılık Komitesi'nde verdiği ifadeyle bağlantılı bir cezai iddianame tehdidi içerdiğini söyleyen Powell, söz konusu ifadesinin kısmen tarihi Fed ofis binalarının yenilenmesini kapsayan çok yıllı bir projeye ilişkin olduğunu kaydetti.

"HİÇ KİMSE KANUNLARIN ÜSTÜNDE DEĞİLDİR ANCAK..."

Powell, demokraside hukukun üstünlüğüne ve hesap verebilirliğe derin bir saygı duyduğunun altını çizerek, "Hiç kimse, Fed başkanı da dahil olmak üzere kanunların üstünde değildir. Ancak bu benzeri görülmemiş eylem, yönetimin tehditleri ve süregelen baskısı bağlamında daha geniş bir perspektiften değerlendirilmelidir" açıklamasında bulundu.

"GÖREVİMİ SİYASİ BASKIDAN UZAK BİR ŞEKİLDE YERİNE GETİRDİM"

Hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratların dönemleri dahil olmak üzere dört farklı yönetim altında görev yaptığını aktaran Powell, "Her durumda, görevlerimi siyasi baskıdan veya kayırmacılıktan uzak bir şekilde, yalnızca fiyat istikrarı ve maksimum istihdam sağlama görevimize odaklanarak yerine getirdim. Kamu hizmeti bazen tehditler karşısında kararlı durmayı gerektirir. Senatonun beni onayladığı görevi, dürüstlükle ve Amerikan halkına hizmet etme taahhüdüyle sürdürmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
