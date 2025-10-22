Haberler

Ermenistan, Türkiye'ye Transit Taşımacılığa Hazır

Ermenistan, Türkiye'ye Transit Taşımacılığa Hazır
Güncelleme:
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye'ye transit taşımacılık için topraklarını açmaya hazır olduklarını açıkladı. Paşinyan, iki ülke arasındaki normalleşme müzakerelerinin olumlu gittiğini belirtti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 22 Ekim'de yaptığı bir konuşmada Azerbaycan'dan Türkiye'ye transit taşımacılık için topraklarını açmaya hazır olduklarını açıkladı.

Gürcistan'daki 2025 Tiflis İpek Yolu Forumu'nda konuşan Paşinyan "hem siyasi açıdan hem de teknik olarak hazırız" dedi.

Başbakan Paşinyan bu yolun Margara–Yeghvard–Sisian–Goris rotasını izleyeceğini söyledi.

Yolun hazır olduğu açıklansa da Türkiye'nin Ermenistan'la sınır kapıları 1993'ten beri kapalı.

İki ülke arasındaki normalleşme müzakerelerine değinen Paşinyan, Türkiye ile görüşmelerin olumlu seyrettiğini ve "yakın gelecekte" kapıların açılabileceğini söyledi.

Azerbaycan'ın Ermenistan'dan en büyük transit talebi ise Nahçıvan ile kara bağlantısını sağlayacak Zengezur Koridoru'nun açılması.

Paşinyan 22 Ekim'deki konuşmasında Nahçıvan-Azerbaycan arasında transit bir yol açılması için siyasi açıdan hazır olduklarını ancak teknik eksiklikler olduğunusöyledi.

Ermenistan başbakanı bu eksikliklerin iki-üç yıl içinde çözüleceğini düşündüğünü ekledi.

Projenin demiryolu ve karayolu bağlantılarının yanısıra enerji hatları da içerebileceğini ekledi.

Aliyev'e teşekkür

Paşinyan'ın açıkladığı bir diğer önemli gelişme ise Azerbaycan'ın Ermenistan'a transit kargo taşımacılığına izin vermesiydi.

"Birkaç önce hayal bile edemeyeceğimiz bir şekilde artık Kazak tahılları Azerbaycan üzerinden ülkemize taşınıyor" diyen Paşinyan, bunun için Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'e teşekkür etti.

Türkiye, Ermenistan'la sınır kapılarını açmak için Erivan'ın Bakü'yle bir barış anlaşması imzalamasını şart koşuyor.

İki ülkenin lideri Ağustos ayında ABD Başkanı Donald Trump'ın huzurunda bir barış deklarasyonu imzalandı.

Deklarasyonda Zengezur Koridoru'na "Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Yolu" (TRIPP) adı verildi.

Ermenistan'da önümüzdeki yıl bir genel seçim de gerçekleşecek.

Paşinyan 27 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, bu seçimi kazanmaları halinde yeni bir anayasa için referandum yapacaklarını açıkladı.

BBC
Haberler.com
500
title
