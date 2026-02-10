Haberler

Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Erivan'da Ermenistan ile 11 milyon dolarlık İHA satışını içeren savunma anlaşmasını duyurdu; Paşinyan, iş birliğinin savunmayı güçlendireceğini belirtirken, iki ülke nükleer enerji alanında da mutabakata vardı.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Başbakan Nikol Paşinyan ile bir araya geldi. Görüşme sonrası iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

11 MİLYON DOLARLIK İHA SATIŞI

JD Vance, Ermenistan'a 11 milyon dolar değerinde V-BAT tipi gözetleme amaçlı insansız hava aracı satışı için savunma anlaşması yaptıklarını açıkladı. Vance, satışı yapılan İHA'ların Ermenistan'ın güvenliği için kullanılacağını belirterek, bu anlaşmanın ABD savunma teknolojisi sektörü açısından da yeni iş ve yatırım fırsatları yaratacağını söyledi. Görüşme sırasında Paşinyan ve Vance'in İHA'yı birlikte incelediği fotoğraflar paylaşıldı.

"PAŞİNYAN İLE ÇOK İYİ BİR İLİŞKİ KURDUK"

Azerbaycan ile yürütülen barış sürecine de değinen Vance, barışın geçmişe değil geleceğe odaklanan liderlerle mümkün olacağını vurguladı. Vance, "Başbakan Paşinyan hem benimle hem de ABD Başkanı Donald Trump ile çok iyi bir ilişki kurdu. Yalnızca Ermenistan için değil, Ermenistan ve ABD için ortak bir refah inşa ediyoruz" dedi.

PAŞİNYAN: SAVUNMAMIZ GÜÇLENECEK

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD ile askeri ve savunma iş birliği alanında önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirtti. Paşinyan, imzalanan anlaşmanın Ermenistan'ın savunma kapasitesini güçlendireceğini ve gelecekteki iş birlikleri için sağlam bir temel oluşturacağını ifade etti.

